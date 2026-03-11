Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Newsbomb.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 14.00, θα κάνουν δηλώσεις με θέμα:

Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Οι δηλώσεις θα γίνουν στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη.

Τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης

Όπως είχε αναφέρει το Newsbomb ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες και πιθανότατα σήμερα θα ανακοινώσει και τις σχετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση. Βασικός στόχος είναι, όπως λένε συνεργάτες του, «να υπάρξει ένα τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε πρακτικές εκμετάλλευσης της κατάστασης» με πολύ συγκεκριμένα μέτρα.

Ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχουν τα απαραίτητα αποθέματα και ότι η επάρκεια στην αγορά των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου είναι εξασφαλισμένη, στην κυβέρνηση τονίζουν πως η ελληνική οικονομία, ακριβώς λόγω των παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, είναι θωρακισμένη και μπορεί να ανταπεξέλθει στα όποια προβλήματα παρουσιαστούν. Όπως λένε χαρακτηριστικά «η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς γιατί υπάρχει ταμείο», προσθέτοντας πως θα κινηθούν άμεσα με στόχο «τη φροντίδα για την κοινωνία και τη δημοσιονομική σταθερότητα».

