Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στην Πολίχνη

Ο 27χρονος οδηγός δηλώνει μετανιωμένος για ότι συνέβη και τόνισε ότι δεν ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο

Ενώπιων του Εισαγγελέα εμφανίστηκε νωρίτερα το πρωί ο 27χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην περιοχή της Πολίχνης.

Ένας από τους δύο πεζούς, ηλικίας 25 ετών βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Ο 27χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο ενώ παραπέμφθηκε στον τρίτο τακτικό ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για ετοιμάσει την απολογία του.

Τι λέει ο οδηγός του αυτοκινήτου

Προανακριτικά, ο 27χρονος δεν είπε τίποτα σχετικά με το πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα, ωστόσο φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και περισσότερα αναμένεται να πει ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο ίδιος εμφανίζεται μετανιωμένος για ό,τι έγινε και τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει τέτοιο κακό. «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε και ταχεία ανάρρωση στο παιδί που τραυματίστηκε», ήταν τα λόγια του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο έγινε χθες το βράδυ γύρω στις 9. Ο 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη, καβάλησε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Η Τροχαία εξετάζει εάν έκανε «κόντρα» με άλλο αυτοκίνητο

Μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναφέρουν ότι ο 27χρονος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι τού αυτοκινήτου του κατηγορουμένου προπορευόταν άλλο αυτοκίνητο με επίσης μεγάλη ταχύτητα.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης που ανέλαβε την προανάκριση εξετάζει το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας - «κόντρα».

Από το σημείο συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας για να «φωτιστούν» οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από thestival.gr, voria.gr, Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

