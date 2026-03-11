Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει πολλά βασικά αγαθά

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν προκαλεί αναταράξεις μόνο στην αγορά ενέργειας, αλλά διακόπτει την ροή πολλών ακόμη εμπορευμάτων καίριας σημασίας για την παγκόσμια οικονομία Οι τιμές ορισμένων εμπορευμάτων ήδη αυξάνονται, ενώ τα αποθέματα άλλων θα μπορούσαν να μειωθούν

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Καπνός από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό. 

AP/Bilal Hussein
Η αναστάτωση στις παγκόσμιες τιμές των βασικών προϊόντων από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν εξαπλώνεται πολύ πέρα ​​από τις αγορές ενέργειας. Από τα βασικά πλαστικά και τα λιπάσματα που κατασκευάζονται στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν μέχρι τη ζάχαρη από τη Βραζιλία και το ήλιο από το Κατάρ, η σύγκρουση έχει επηρεάσει την τιμή, την προσφορά ή την παραγωγή μιας ποικιλίας προϊόντων που είναι απαραίτητα για την παγκόσμια οικονομία.

Το πόσο σοβαρή θα γίνει η αναστάτωση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση. Μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να επιτρέψει την επαναλειτουργία θαλάσσιων οδών, αεροδρομίων και εργοστασίων σε όλο τον κόσμο, μετριάζοντας την πίεση.

Persian Gulf Tensions

Αλλά οι προοπτικές είναι αβέβαιες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει στείλει ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκλιμακώσουν την κατάσταση, και οι ηγέτες του Ιράν έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις αντεπιθέσεις εναντίον των Αμερικανών συμμάχων και να απειλήσουν την κυκλοφορία πλοίων στον Περσικό Κόλπο.

Εν τω μεταξύ, το αυξανόμενο κόστος ορισμένων εμπορευμάτων θα μπορούσε να περάσει στους καταναλωτές, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους. «Ο πληθωρισμός έχει γίνει μια σημαντική ανησυχία, καθώς το κόστος των εισροών σε πολλούς κλάδους αυξάνεται», δήλωσε ο Κρις Ο'Κιφ διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Logan Capital Management, μια εταιρεία επενδύσεων. «Τα πορτοφόλια των καταναλωτών πιθανότατα θα περιοριστούν».

Ακολουθούν τα έξι σημαντικά προϊόντα, εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που επηρεάζονται από τον πόλεμο.

Αλουμίνιο

Οι τιμές του αλουμινίου εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών τη Δευτέρα, καθώς οι αποστολές από την περιοχή διακόπηκαν, και μέχρι το απόγευμα της Τρίτης το μέταλλο είχε αυξηθεί κατά περίπου 8% για τον μήνα. Η αύξηση αυτή ακολούθησε τη διακοπή των παραδόσεων από μεγάλα χυτήρια αλουμινίου στο Κατάρ και το Μπαχρέιν, αναγκάζοντας τους αγοραστές να αναζητήσουν μέταλλο αντικατάστασης από την Ασία. Οι παραγωγοί στον Περσικό Κόλπο αντιπροσώπευαν περίπου το 8% της παγκόσμιας προσφοράς αλουμινίου πέρυσι, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου.

Έχουν γίνει σημαντικοί παραγωγοί του μετάλλου επειδή η επεξεργασία του απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας, μετατρέποντας την αφθονία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι πρώτες ύλες για το αλουμίνιο πρέπει να εισάγονται, με πλοία που ταξιδεύουν μέσω των Στενών του Ορμούζ - τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου.

Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων, όπως αεροπλάνα, καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και κουτιά. Η απότομη αύξηση των τιμών θα μπορούσε τελικά να φανεί στις καθημερινές αγορές, δήλωσε ο Άλεξ Τζάκες, επικεφαλής πολιτικής στην ερευνητική ομάδα Groundwork Collaborative.

Αιθανόλη και ζάχαρη

Ορισμένες αυξήσεις τιμών ακολουθούν την άνοδο των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, αλλά δεν είναι πάντα αυτό που θα περίμενε κανείς. Στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό ζαχαροκάλαμου στον κόσμο, η καλλιέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζάχαρη ή για την παραγωγή αιθανόλης, ενός καυσίμου που χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητα σε όλη τη χώρα. Όταν οι τιμές της αιθανόλης αυξάνονται, οι μύλοι τείνουν να μετατοπίζουν την παραγωγή σε αυτό το πιο κερδοφόρο καύσιμο.

Αυτή η μετατόπιση μπορεί να συμβεί ξανά. Με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται στα ύψη, η αιθανόλη σημείωσε άνοδο περίπου 10% από την έναρξη του πολέμου έως το τέλος των συναλλαγών της Δευτέρας. Τέτοια κέρδη θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους Βραζιλιάνους μεταποιητές να σχεδιάσουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο ζαχαροκάλαμο για καύσιμο όταν ξεκινήσει η επόμενη συγκομιδή τις επόμενες εβδομάδες.

Οι τιμές της ζάχαρης στο Intercontinental Exchange ανέβηκαν σε υψηλό ενός μήνα τη Δευτέρα, προτού υποχωρήσουν την Τρίτη, καθώς οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας επίσης κατρακύλησαν.

Ουρία και θείο

Περίπου το ένα τρίτο της ουρίας που διακινείται παγκοσμίως, της κυρίαρχης μορφής αζωτούχου λιπάσματος, διέρχεται κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ. Παράγεται στη Μέση Ανατολή επειδή το φυσικό αέριο είναι μια απαραίτητη πρώτη ύλη για το λίπασμα. Οι αναστολές αποστολής και παραγωγής πλήττουν ακριβώς τη στιγμή που οι αγρότες προετοιμάζονται για την εαρινή περίοδο σποράς. Οι τιμές της ουρίας έχουν αυξηθεί έως και 35% από την έναρξη του πολέμου.

Το θείο, το οποίο παράγεται κατά τη διύλιση πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι επίσης απαραίτητο για την παραγωγή λιπασμάτων και χρησιμοποιείται σε πολλές άλλες βιομηχανίες. Η κίτρινη σκόνη διευκολύνει την κοπή, τη διάτρηση και τη διαμόρφωση ορισμένων μετάλλων, όπως ο χαλκός, χωρίς να καταστρέφονται τα εργαλεία ή τα μηχανήματα. Σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου θείου βρίσκεται πλέον παγιδευμένο στα Στενά του Ορμούζ, στην πλευρά του Περσικού Κόλπου σύμφωνα με τον Όμιλο CRU.

APTOPIX Iran US Israel

Καπνός από μια αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή σε πετρελαϊκή εγκατάσταση πάνω από την Τεχεράνη, την Κυριακή 8 Μαρτίου του 2026.

AP

Μεγάλο μέρος αυτού του θείου πηγαίνει στην Κίνα και την Ινδονησία για την παραγωγή λιπασμάτων και την επεξεργασία νικελίου, ενώ η αφρικανική γεωργία εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τις αποστολές από την περιοχή. «Η απώλεια λιπασμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον παγκόσμιο γεωργικό τομέα, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος των τροφίμων και να μειώσει την επισιτιστική ασφάλεια παγκοσμίως», δήλωσε ο Wayne Winegarden, οικονομολόγος στο Pacific Research Institute, ένα think tank.

Ήλιο

Το ήλιο είναι ένα ζωτικό αέριο για την κατασκευή ημιαγωγών. Βοηθά στην ψύξη ευαίσθητου εξοπλισμού, τροφοδοτεί μηχανήματα μαγνητικής τομογραφίας και υποστηρίζει ερευνητικά εργαστήρια και αμυντικές τεχνολογίες — και, φυσικά, χρησιμοποιείται σε μπαλόνια για πάρτι.

Το Κατάρ παράγει περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου ηλίου, καθιστώντας το τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η παραγωγή εκεί έχει διαταραχθεί από τότε που το Ιράν χτύπησε τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν - τον κόμβο φυσικού αερίου όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ηλίου της χώρας. Περισσότερο από το ένα τέταρτο της παγκόσμιας προμήθειας ηλίου θα μπορούσε να διακοπεί εάν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό, δήλωσε στο CNBC ο Φιλ Κόρνμπλουθ, πρόεδρος της Kornbluth Helium Consulting .

