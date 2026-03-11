Γιώργος Μαρίνος: Ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης

Θεωρήθηκε επαναστάτης της τέχνης στην Ελλάδα, πρωτοπόρος στη διασκέδαση, «έχτισε» μία θρυλική εποχή και δημιούργησε «σχολές», όντας ο άνθρωπος που σύστησε τη σάτιρα και το καμπαρέ στη χώρα μας.

Ο Γιώργος Μαρίνος, ο θρύλος που αγαπήθηκε όχι μόνο από το συνάφι του αλλά λατρεύτηκε όσο λίγοι από τον κόσμο, δεν ζει πλέον ανάμεσά μας. Σε ηλικία 87 ετών, ταξίδεψε για τη γειτονιά των αγγέλων για να συναντήσει τους άλλους σπουδαίους…

Έζησε μία ζωή γεμάτη λάμψη, δόξα, όνειρα… Τα τελευταία χρόνια, όμως, απομονώθηκε, αποσύρθηκε, θέλοντας ο κόσμος να τον θυμάται με το λαμπερό του προσωπείο. Η πορεία του και οι ένδοξες στιγμές του δύσκολο να χωρέσουν σε μερικές αράδες, αφού ο Γιώργος Μαρίνος αποτέλεσε συνώνυμο μιας ολόκληρης περιόδου.

Γεννήθηκε στον Βοτανικό, οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Μαρινέλλα - Γιώργος Μαρίνος Eurokinissi

Ο ίδιος θυμάται: «Έκλεισα τα μάτια από το τρακ. Κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν σκηνοθεσία και κάποιοι άλλοι πως ήμουν τυφλός. Από εκεί κατάλαβα ότι το αδύνατό μου σημείο μπορεί να γίνει δύναμη». Η «Οδός ονείρων» υπήρξε για τον Γιώργο Μαρίνο το πρώτο βήμα σε μια πορεία που θα τον αναδείκνυε στον πρώτο Έλληνα περφόρμερ.

Η εποχή της «Μέδουσας»

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε. Το 1972 ανοίγει στην Πλάκα η μπουάτ «Μέδουσα» και ξεκινά μία υπέροχη διαδρομή για τον ίδιο.

Η ουρά που σχημάτιζε ο κόσμος για να τον απολαύσει έφτανε στα 300 μέτρα, με τον μοναδικό Μαρίνο να δημιουργεί βραδιές-θρύλους, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο one man show.

Η τηλεόραση και οι μεγάλες συνεργασίες

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στη νυχτερινή διασκέδαση. Ο Γιώργος Μαρίνος συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και πέρασε δυναμικά και από την τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές που άφησαν το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική το «Ciao ANT1».

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώτος Έλληνας περφόρμερ Γιώργος Μαρίνος EUROKINISSI

Ποιος ξεχνά τις θρυλικές «τσαούσες» και τον πρωτοπόρο δρόμο που άνοιγε τη δεκαετία του 90’ στα τηλεοπτικά σόου. Το όνομά του συνδέθηκε και με τα «Τετράγωνα των Αστέρων».

Το «τέλος» μακριά από τα φώτα

Ο Γιώργος Μαρίνος αποσύρθηκε νωρίς από τα δρώμενα… Κατά περιόδους ακούγονταν διάφορα, μέχρι που πριν από τρία χρόνια, ο Πάνος Κατσαρίδης και η κάμερα της εκπομπής «Ακόμα δεν Είδες τίποτα» του MEGA συνάντησαν τον ίδιο σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Ο Βασίλης Θωμάκος, ο επιστήθιος φίλος του, τον επισκεπτόταν συχνά όπως και λίγοι συγγενείς.

