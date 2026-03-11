Ισραηλινός στρατός: Δεν ήταν ποτέ στόχος μας η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με στρατιωτικά μέσα

Διευκρινίσεις από τον IDF στην εφημερίδα Jerusalem Post, σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ιράν

Ιρανοί σε συγκέντρωση στην Τεχεράνη υπέρ του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

AP
Η αλλαγή καθεστώτος δεν είναι και δεν ήταν ποτέ στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, διευκρίνισαν πηγές των IDF, μιλώντας στην εφημερίδα Jerusalem Post, εν μέσω φημών για την υγεία του νεοεκλεγέντος ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος Μοτζαμπά Χαμενεΐ.

Δεν ήταν ποτέ στόχος η αλλαγή καθεστώτος με στρατιωτικά μέσα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα έκαναν δυνατή την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, εάν η εγχώρια αντιπολίτευση ήταν έτοιμη να βγει ξανά μαζικά στους δρόμους.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο στρατός θα έβλεπε θετικά την αλλαγή καθεστώτος και ήθελε να βοηθήσει στη διαδικασία, αλλά, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, ποτέ δεν είχε την ψευδαίσθηση ότι η στρατιωτική δράση από μόνη της θα εγγυόταν ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Αυτό το μήνυμα μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια γραμμή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ταλαντεύεται μεταξύ του να καλεί δημοσίως τους Ιρανούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους τώρα για να επιφέρουν άμεση αλλαγή καθεστώτος και του να μιλάει για την αλλαγή καθεστώτος ως ένα πιθανό γεγονός και μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ένα ολόκληρο έτος.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για το στρατό, συνεχίζει η Jpost και τονίζει πως οι IDF θεωρούν πως το κοινό «πρέπει να θεωρήσει τον τρέχοντα πόλεμο ως επιτυχία με βάση τους περιορισμένους παραμέτρους της αποστολής που ορίστηκαν εκ των προτέρων», από τη στρατιωτική ηγεσία

Συνεχίζοντας το δημοσίευμα αναφέρει πως «οι αξιωματούχοι του IDF έχουν επικεντρωθεί στο μήνυμα της ουσιαστικής μείωσης της απειλής που αποτελεί το ιρανικό καθεστώς, σε αντίθεση με την επικείμενη αλλαγή καθεστώτος».

Σε μια σημαντική δημόσια ομιλία του, η ηχογράφηση της οποίας δημοσιεύθηκε στις 5 Μαρτίου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, υποστράτηγος Eyal Zamir, τόνισε τη σημασία της καταστροφής της συντριπτικής πλειονότητας των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως τον πρώτο και πιο κρίσιμο στόχο.

Ο Zamir δήλωσε ότι η αναβολή της επίθεσης κατά της απειλής των βαλλιστικών πυραύλων θα είχε επιτρέψει στην απειλή να αυξηθεί σημαντικά, με την Post να κατανοεί ότι οι Ιρανοί παρήγαγαν 150-200 πυραύλους το μήνα και ότι ήταν σε πορεία να φτάσουν τους 300 το μήνα.

