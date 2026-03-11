Κεραμέως για κατώτατο μισθό: Ισχύει η δέσμευση να φτάσει στα 950 ευρώ το 2027

Για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026, μίλησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τόνισε πως δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, παραμένει ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Παράλληλα, έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες περί αύξησης στα 950 ευρώ από εφέτος, διευκρινίζοντας ότι θα υπάρξουν δύο αυξήσεις, το 2026 και το 2027. «Στόχος μας είναι να διευρύνεται, όσο περισσότερο γίνεται, το διαθέσιμο εισόδημα εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας», είπε η υπουργός Εργασίας και ανέφερε πως, σε δύο εβδομάδες, θα εισηγηθεί επί του θέματος στο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως υπογράμμισε, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τριετίες και επιδόματα.

Για το μέσο μισθό

Για τον μέσο μισθό, η υπουργός δήλωσε ότι, για πλήρη απασχόληση, αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται στα 1.516 ευρώ και, συνεπώς, ήδη έχει επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί για πάνω από 1.500 ευρώ.

Η κ. Κεραμέως αποσαφήνισε ότι ο μέσος μισθός ορίζεται αμιγώς από την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επομένως, όπως είπε, ο μόνος τρόπος να αυξηθεί είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης 10.000 γυναικών, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι έχουν γίνει 85.000 αιτήσεις επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να προσλάβουν γυναίκες, ενώ τόνισε πως η ανεργία των γυναικών είναι περίπου στο 10%, 9,9%-10,5%, αναλόγως τους μήνες, η χαμηλότερη που έχει υπάρξει στη χώρα μας, 260.000 γυναίκες, οι οποίες δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν. «Στην αντρική ανεργία, είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πλέον, ενώ και στη γυναικεία έχουμε πέσει, αλλά έχουμε περιθώρια περαιτέρω τόνωσης της απασχόλησης», επεσήμανε.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως μίλησε και για τη νέα δράση του υπουργείου στο Λονδίνο, στις 9 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο του «Rebrain Greece», λέγοντας ότι είναι η έκτη στη σειρά, μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, τη Νέα Υόρκη, ξανά το Λονδίνο. «Κάνουμε νέα εκδήλωση, έρχονται μαζί μας 40 κορυφαίες επιχειρήσεις από το ελληνικό επιχειρείν, οι οποίες ψάχνουν να προσλάβουν και προσπαθούμε να αναδείξουμε επαγγελματικές ευκαιρίες για συμπατριώτες μας που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό», σχολίασε.

Κατά τα άλλα αναφέρθηκε στην πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη δύο μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αφορά περίπου 6.000 εργαζόμενους στα ζαχαρώδη προϊόντα, με αύξηση μέχρι 12% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Περιμένουμε και άλλες, είναι σε τελικές διαπραγματεύσεις σημαντικές Συλλογικές Συμβάσεις, δεν μπορώ να πω περισσότερα, άλλωστε αφορούν αμέσως τα δύο μέρη, εκπροσώπους εργαζομένων και εκπροσώπους εργοδοτών».

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η πρώτη αγωνία των πολιτών και απολύτως δικαιολογημένη είναι πώς θα βγάλουν τον μήνα, τι διαθέσιμο εισόδημα έχουν και πώς μπορεί αυτό το διαθέσιμο εισόδημα να αυξηθεί, σημειώνοντας: «Εκεί, λοιπόν, οι Συλλογικές Συμβάσεις έρχονται ως ένα κατ' εξοχήν εργαλείο, για να δώσουν μία προοπτική. Σας είπα ήδη παράδειγμα Συλλογικής Σύμβασης που έρχεται και δίνει μία ανάσα, μία αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα ακολουθήσουν και άλλες, άρα ερχόμαστε αφενός μεν με τον κατώτατο μισθό με κυβερνητική απόφαση αφετέρου δε με τον μέσο μισθό, με το νέο θεσμικό πλαίσιο που έρχεται να ενισχύσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, είναι η κατ' εξοχήν απάντηση στο ζήτημα της διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων».