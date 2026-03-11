Σεισμός 3,5 στην Ήπειρο μετά την ισχυρή δόνηση της Κυριακής

Snapshot Σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ήπειρο την Τετάρτη 11 Μαρτίου, 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, με εστιακό βάθος 11,8 χιλιόμετρα.

Η δόνηση αυτή ακολούθησε τον ισχυρό σεισμό 5,5 Ρίχτερ της Κυριακής που προκάλεσε υλικές ζημιές σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα.

Περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως τις 8 Ιουνίου.

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την επιτάχυνση των ελέγχων και την ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια και υποδομές.

Από την Κυριακή έχουν καταγραφεί πολλές δονήσεις στην περιοχή, με κάποιες να γίνονται αισθητές και άλλες όχι.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 11 Μαρτίου, στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 11,8 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για ακόμα μια αισθητή δόνηση στην περιοχή μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, προκαλώντας υλικές ζημιές σε περιοχές της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίωνν.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, και στον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, οι δονήσεις που καταγράφονται στην περιοχή από την Κυριακή είναι αρκετές, με άλλες να γίνονται ελαφρώς αισθητές και άλλες όχι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας μετά τον ισχυρό σεισμό της 8ης Μαρτίου.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά τον Δήμο Ιωαννιτών, στο ειδικό καθεστώς εντάχθηκε ολόκληρος ο Δήμος Δωδώνης, ενώ στον Δήμο Ζίτσας η κήρυξη αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε επίσης η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.

Η απόφαση έχει διάρκεια τριών μηνών, έως τις 8 Ιουνίου, και επιτρέπει την επιτάχυνση των ελέγχων και την ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια και υποδομές.

