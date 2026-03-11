Μονακό: Επίσημο το «διαζύγιο» με Σπανούλη

Η απόφαση του Σπανούλη φαίνεται πως συνδέεται με τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος του Πριγκιπάτου, με την κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μόλις μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά στιγμή για τη γαλλική ομάδα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Μονακό και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωσή του στην ομάδα. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της Μονακό.

Η Μονακό είναι ευγνώμων για το έργο του και τη θετική στάση που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται συνεχή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα.

Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το Μονεγάσκικο μπάσκετ.

Τα λόγια του Ολέξι Γεφίμοφ

«Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Βασίλη. Πέρυσι, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και σφίξαμε τα χέρια, ένιωσα ότι δεν καλωσορίζαμε απλώς έναν προπονητή, αλλά έναν πραγματικό ηγέτη. Ο χρόνος με δικαίωσε.»

Ο Βασίλης οδήγησε τη Μονακό στον πρώτο τελικό Ευρωλίγκας στην ιστορία της στο Άμπου Ντάμπι. Βοήθησε την ομάδα να κερδίσει το πρώτο της Γαλλικό Σούπερ Καπ και το Κύπελλο Πρωταθλητών για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για το μπάσκετ. Ο Βασίλης υπήρξε πηγή έμπνευσης για όλους στην ομάδα και μπορώ να πω ότι προσωπικά έμαθα πολλά δουλεύοντας δίπλα του.

Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ακόμα περισσότερα μαζί, αλλά μερικές φορές οι συνθήκες σε αναγκάζουν να πάρεις δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις . Είμαι σίγουρος ότι ο Βασίλης φεύγει από το Μονακό με πολλές θετικές αναμνήσεις και, το πιο σημαντικό, με τον σεβασμό όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί του και όλων των οπαδών της Roca Team».

