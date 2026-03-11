Απάντηση Μαρινάκη στον Τσουκαλά: Είχε δεχτεί την πρόσκληση για το «Alitheia forum»

Ο Παύλος Μαρινάκης διαμηνύει ότι η πρόσκληση είχε γίνει αποδεκτή από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Απάντηση Μαρινάκη στον Τσουκαλά: Είχε δεχτεί την πρόσκληση για το «Alitheia forum»
Snapshot
  • Ο Παύλος Μαρινάκης ισχυρίζεται ότι ο Κώστας Τσουκαλάς είχε δεχτεί την πρόσκληση και είχε επιβεβαιώσει πέντε φορές τη συμμετοχή του στο «Alitheia forum».
  • Ο Κώστας Τσουκαλάς αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε επιβεβαίωση.
  • Ο Τσουκαλάς κατηγορεί το συνέδριο ότι αποτελεί κυβερνητικό σόου και αρνείται να νομιμοποιήσει την εκδήλωση με την παρουσία του.
  • Η αντιπαράθεση αφορά τη μη συμμετοχή του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική εκδήλωση για την παραπληροφόρηση και τον ρόλο των ΜΜΕ.
Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κόντρα εξελίσσεται η μη παρουσία του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στο συνέδριο που διοργανώνει η κυβέρνηση με θέμα την παραπληροφόρηση και τον ρόλο των ΜΜΕ.

Ήδη από χθες, Κώστας Τσουκαλάς είχε ανακοινώσει ότι δεν θα παραβρεθεί παρότι έχει δεχτεί πρόσκληση από το γραφείου του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι «το συνέδριο… «αλήθειας» είναι ένα συνέδριο με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να «ξεπλυθούν» πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

«Προφανώς, και δεν θα νομιμοποιήσω πολιτικά με την παρουσία μου ένα κυβερνητικό σόου. Δεν θα δώσουμε συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς.

Η απάντηση Μαρινάκη

Ωστόσο το θέμα δεν έμεινε εκεί αφού ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ισχυρίστηκε ότι είχαν προηγηθεί πέντε επικοινωνίες και ισάριθμες επιβεβαιώσεις για την παρουσία του κ. Τσουκαλά.

«Ενώ ξεκίνησε το συνέδριο και είχαμε την πρώτη μέρα, έβγαλε μια ανακοίνωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, με την οποία αποχωρεί. Ζήτησα από τους συνεργάτες μου, πόσες επικοινωνίες είχαμε με τον κ. Τσουκαλά. Είχαμε πέντε επικοινωνίες και πέντε επιβεβαιώσεις. Στις 11/2 όταν στείλαμε την πρόσκληση, στις 13/2 όταν η συνεργάτιδά του μας ενημέρωσε για τη συμμετοχή του κ. Τσουκαλά στο συνέδριο, στις 27/2 επικοινώνησε μαζί μας άλλη συνεργάτης στην οποία δώσαμε τα στοιχεία ολόκληρου του πάνελ, στις 3/3 στείλαμε ευχαριστήρια επιστολή και όλο το πρόγραμμα και στις 9/3, όταν επιβεβαιώσαμε το κινητό και όλα όσα χρειάζονται για τις φωτογραφίες, τα social media και τα σχετικά», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Καιι πρόσθεσε: «Ο κ. Τσουκαλάς έγραψε ότι δεν θέλει να έρθει εδώ για να μην νομιμοποιήσει μια φιέστα, προσβάλλοντας θεωρώ το σύνολο των ομιλητών και βέβαια να έρθει σε μια κυβέρνηση των υποκλοπών, το καθεστώς, τη διεφθαρμένη και όλα αυτά τέλος πάντων. Εγώ ρωτάω, γιατί δεν έρχεται να τα πει εδώ όλα αυτά; Στη Δημοκρατία την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Και δεύτερον, όλες αυτές τις ημερομηνίες που σας διάβασα, η κυβέρνηση δεν ήταν όλα αυτά που είπε ο κ. Τσουκαλάς; Έγινε ξαφνικά χθες; Δεν πυροβολώ τον εκπρόσωπο. Παίρνει εντολές. Είναι στάση του ΠΑΣΟΚ κι απαντά γιατί είναι κολλημένη η βελόνα και μάλλον πάει προς τα κάτω. Ίσως θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με τη διεύρυνση και όχι με την αλήθεια».

Διαψεύδει ο Τσουκαλάς

Στο θέμα επανήλθε και ο Κώστας Τσουκαλάς διαψεύδοντας ότι υπήρξε οποιαδήποτε επιβεβαίωση της παρουσίας του και ξεκαθαρίζοντας ότι το μόνο που δόθηκε στο γραφείο του κ. Μαρινάκη ήταν το τηλέφωνο επικοινωνίας του.

Μάλιστα προκαλεί τον Παύλο Μαρινάκη σε τηλεοπτική συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποφεύγει τον δημόσιο διάλογο μαζί του από τότε που ο ίδιος ανέλαβε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα σε δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς τονίζει: «Ο κ. Μαρινάκης δεν λέει την αλήθεια ή δεν έχει σωστή ενημέρωση. Καμία επιβεβαιωτική απάντηση δεν υπήρξε στα e-mail, που μου έστειλε το γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, εκτός κι αν θεωρεί επιβεβαίωση ότι ζητήθηκε να τους δοθεί ο αριθμός του κινητού μου τηλεφώνου.

Αν θέλει να συζητήσουμε όσα καταγγέλλω, μπορεί να άρει το εμπάργκο και να δεχθεί να συζητήσουμε μαζί σε όποια τηλεοπτική εκπομπή θέλει, κάτι που αποφεύγει συστηματικά από την ημέρα που ανέλαβα Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αν κάποιος φοβάται τον διάλογο δεν είμαι εγώ που καθημερινά συζητάω με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο κ. Μαρινάκης που επιλέγει τον μονόλογο σε τηλεοπτικές εκπομπές».

