Δίκη Χρυσής Αυγής: Αυτές είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους στο Εφετείο

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε με την απόφασή του τις πρωτόδικες ποινές που είχαν επιβληθεί στα μέλη του διευθυντηρίου της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 13 ετών στον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής και Ηλίας Παναγιώταρος, οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για την ίδια κατηγορία.

Για τους βουλευτές που καταδικάστηκαν σε ποινές 5-7 ετών, καθοριστικός παράγοντας είναι το αν τους επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η μόνη που ενδέχεται να οδηγηθεί στη φυλακή φαίνεται να είναι η Ελένη Ζαρούλια. Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισης δίνουν την ύστατη προσπάθεια για όσους αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο εγκλεισμού, επιδιώκοντας να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη.

Αναλυτικά οι ποινές που επέβαλλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

13 χρόνια Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

13 χρόνια Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

13 χρόνια Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

13 χρόνια Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

13 χρόνια Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια

13 χρόνια Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

5 φυλάκιση Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

7 έτη κάθειρξη Ελένη Ζαρούλια: 5 κάθειρξη

5 κάθειρξη Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

6 κάθειρξη Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

6 έτη κάθειρξης Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

7 κάθειρξη Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

5 φυλάκιση Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ισόβια και 10 έτη Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

10 έτη Ι. Άγγος: 9 έτη

9 έτη Α. Αναδιώτης: 7 ετη

7 ετη Γ. Δήμου: 7 έτη

7 έτη Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

9 έτη Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

9 έτη Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

9 έτη Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

9 έτη Γ. Πατέλης: 10 έτη

10 έτη Γ. Σκάλκος: 7 έτη

7 έτη Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

9 έτη Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

9 έτη Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

10 έτη Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

7 έτη Μ. Ευγενικός: 6 έτη

6 έτη Θ. Μαρίας: 6

6 Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

4 έτη φυλάκιση Ν. Αποστόλου: 7 έτη

7 έτη Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

4 έτη φυλάκιση Β. Ποπορη: 6 έτη

6 έτη Γ. Τσακανίκας: 5 έτη

