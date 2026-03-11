Δίκη Χρυσής Αυγής: Αυτές είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους στο Εφετείο

Δείτε αναλυτικά τις ποινές που επέβαλλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στους κατηγορούμενους

Άγγελος Βουράκης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αυτές είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους στο Εφετείο
INTIME NEWS
Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε με την απόφασή του τις πρωτόδικες ποινές που είχαν επιβληθεί στα μέλη του διευθυντηρίου της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 13 ετών στον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής και Ηλίας Παναγιώταρος, οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για την ίδια κατηγορία.

Για τους βουλευτές που καταδικάστηκαν σε ποινές 5-7 ετών, καθοριστικός παράγοντας είναι το αν τους επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η μόνη που ενδέχεται να οδηγηθεί στη φυλακή φαίνεται να είναι η Ελένη Ζαρούλια. Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισης δίνουν την ύστατη προσπάθεια για όσους αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο εγκλεισμού, επιδιώκοντας να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη.

Αναλυτικά οι ποινές που επέβαλλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

  • Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια
  • Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια
  • Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια
  • Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια
  • Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια
  • Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια
  • Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

  • Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση
  • Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση
  • Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση
  • Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη
  • Ελένη Ζαρούλια: 5 κάθειρξη
  • Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη
  • Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης
  • Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη
  • Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση
  • Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

  • Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη
  • Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη
  • Ι. Άγγος: 9 έτη
  • Α. Αναδιώτης: 7 ετη
  • Γ. Δήμου: 7 έτη
  • Ε. Καλαρίτης: 9 έτη
  • Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη
  • Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη
  • Α. Μιχάλαρος: 9 έτη
  • Γ. Πατέλης: 10 έτη
  • Γ. Σκάλκος: 7 έτη
  • Γ. Σταμπέλος: 9 έτη
  • Λ. Τσαλίκης: 9 έτη
  • Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

  • Αν. Πανταζής: 10 έτη
  • Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη
  • Μ. Ευγενικός: 6 έτη
  • Θ. Μαρίας: 6
  • Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική

  • Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση
  • Ν. Αποστόλου: 7 έτη
  • Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση
  • Β. Ποπορη: 6 έτη
  • Γ. Τσακανίκας: 5 έτη

