Αταμάν: «Ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ κόντρα στη Ζαλγκίρις»
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR μιλώντας για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις την Πέμπτη (12/03) ξεκαθάρισε πως ο Ματίας Λεσόρ θα είναι στην αποστολή.
Η στιγμή που περίμεναν όλοι στον Παναθηναϊκό AKTOR έφτασε. Ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος για να κάνει τη μεγάλη του επανεμφάνιση.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR το τελευταίο διάστημα προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και όπως είπε ο Εργκίν Αταμάν αύριο θα είναι στη διάθεσή του για το ματς με τη Ζαλγκίρις.
«Ο Λεσόρ είναι έτοιμος και θα είναι στο ρόστερ για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις» είπε χαρακτηριστικά.
