Αταμάν: «Ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ κόντρα στη Ζαλγκίρις»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR μιλώντας για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις την Πέμπτη (12/03) ξεκαθάρισε πως ο Ματίας Λεσόρ θα είναι στην αποστολή.

Newsbomb

Αταμάν: «Ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ κόντρα στη Ζαλγκίρις»
INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η στιγμή που περίμεναν όλοι στον Παναθηναϊκό AKTOR έφτασε. Ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος για να κάνει τη μεγάλη του επανεμφάνιση.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR το τελευταίο διάστημα προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και όπως είπε ο Εργκίν Αταμάν αύριο θα είναι στη διάθεσή του για το ματς με τη Ζαλγκίρις.

«Ο Λεσόρ είναι έτοιμος και θα είναι στο ρόστερ για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:05LIFESTYLE

Akylas: Παροξυσμός και στο Youtube με το video clip του «Ferto» - Ξεπέρασε τις 130.000 προβολές σε 4 ώρες

15:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ κόντρα στη Ζαλγκίρις»

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

15:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 2.628 θέσεις από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό - Βήμα βήμα η διαδικασία

15:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αυτές είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους στο Εφετείο

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σχολείο - Τύχη βουνό είχαν οι ανήλικοι

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Εκκενώθηκαν σχολεία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Κινέτα: Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Αν κάποιος έχει βλέψεις στα εδάφη και την κυριαρχία μας και αν κάποιος ψάχνει περιπέτειες, δεν θα διστάσουμε να του πούμε "σας προκαλούμε"»

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «όχι» του ΣΥΡΙΖΑ στην πυρηνική ενέργεια και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη στον Τσουκαλά: Είχε δεχτεί την πρόσκληση για το «Alitheia forum» - Διαψεύδει ο Τσουκαλάς

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: «Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου - Είναι τυχερός που επέζησε»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν τον ηθοποιό στη Ριτσώνα

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης πρότεινε την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Στόχος μας οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Μείνετε μακριά από τις τράπεζες»»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Σε χειρουργείο στο μάτι θα υποβληθεί το θύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

15:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αυτές είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους στο Εφετείο

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν τον ηθοποιό στη Ριτσώνα

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ποιος ήταν ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης που έσβησε στα 87 του χρόνια

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σχολείο - Τύχη βουνό είχαν οι ανήλικοι

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξανάγκασαν συμμαθητή τους από το δημοτικό να πιει νερό από τουαλέτα

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Προετοιμαστείτε, το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι», λέει το Ιράν - Χτυπήματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ