Eurovision - Akylas: Παροξυσμός και στο Youtube με το video clip του «Ferto»

Παροξυσμό έχει προκαλέσει στο YouTube η κυκλοφορία του επίσημου video clip του «Ferto», της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 με τον Ακύλα.

Το βίντεο δόθηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, στη δημοσιότητα και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τους φίλους του διαγωνισμού και το κοινό που παρακολουθεί στενά την πορεία της ελληνικής αποστολής, καθώς ξεπερασε τις 130.000 προβολές.

Το clip προβλήθηκε αρχικά από την ΕΡΤ1 και αμέσως μετά έγινε διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube. Με δυναμική αισθητική, γρήγορο μοντάζ και έντονες ψηφιακές αναφορές, το «Ferto» μεταφέρεται σε έναν οπτικό κόσμο που παραπέμπει σε video game.

Στο clip, ο Akylas εμφανίζεται ως χαρακτήρας μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο, με την αισθητική να παραπέμπει ξεκάθαρα σε video game. Ο χαρακτήρας διαθέτει επτά ζωές, όπως μια γάτα, και παρουσιάζεται να παλεύει ξανά και ξανά για να τα καταφέρει.

Η σκηνοθεσία και το μοντάζ φέρουν την υπογραφή του Jim Georgantis, ενώ το αποτέλεσμα ενισχύει τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αντιδράσεις, το video clip συζητήθηκε έντονα από eurofans και χρήστες των social media, οι οποίοι έσπευσαν να το αναπαράγουν και να σχολιάσουν τη νέα οπτική ταυτότητα της ελληνικής συμμετοχής.

Το «promo tour» του Akyla

Το τελευταίο διάστημα ο Akylas πραγματοποιεί εμφανίσεις σε τελικούς άλλων χωρών της Eurovision, προκειμένου να προωθήσει τη συμμετοχή του.

Οι εμφανίσεις αυτές έχουν θερμή υποδοχή από το κοινό και ενισχύουν τη δυναμική του τραγουδιού. Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση σε χώρες όπως η Σερβία και το Σαν Μαρίνο, όπου η παρουσία του ξεχώρισε.

