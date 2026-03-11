Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

Tα αποκάλεσαν τα ομορφότερα κορίτσια ή αγόρια στον κόσμο, αλλά η ηλικία τους πυροδότησε μία σκληρή κριτική, κυρίως προς τους γονείς για «σεξουαλικοποίηση» των παιδιών τους, αλλά δεν ανέκοψε την παγκόσμια μανία για την αναζήτησή τους.

Το στέμμα του «ομορφότερου παιδιού» άλλαξε αρκετές φορές χέρια και αν σε ορισμένες περιπτώσεις η ιστορία είχε ευτυχισμένο τέλος, σε κάποιες έκρυβε έναν βαρύ σταυρό με οδυνηρή κατάληξη.

Ο ηθοποιός Μπιόρν Άντερσεν, είδωλο σε ηλικία μόλις 15 ετών - υπέστη μια τραγική μοίρα.

Tιλάν Μπλοντό



Η κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή Πατρίκ Μπλοντό ήταν τεσσάρων ετών όταν περπάτησε στην πασαρέλα για τον John Paul Gaultier.

Δύο χρόνια αργότερα, η εξάχρονη ονομάστηκε «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» από το Vogue Enfants και κέρδισε ένα άρθρο στο Vogue Paris όταν ήταν μόλις 10 ετών.



Ωστόσο, η φωτογράφιση δέχτηκε κριτική για τη «σεξουαλικοποίηση» της Μπλοντό, αφού την έντυσαν με ένα χρυσό φόρεμα και τακούνια.

Η μητέρα της, Veronika Loubry, σχεδιάστρια μόδας, υπερασπίστηκε αργότερα το εξώφυλλο, δηλώνοντας σε γαλλική εφημερίδα: «Το μόνο πράγμα που με σοκάρει στη φωτογραφία είναι το κολιέ που φοράει, το οποίο αξίζει 3 εκατομμύρια ευρώ, ή περίπου 4,3 εκατομμύρια δολάρια».



Η Μπλοντό συνέχισε να εργάζεται ως μοντέλο. Διορίστηκε πρέσβειρα της μάρκας L'Oreal και υπέγραψε μια σειρά από συμβόλαια, μεταξύ των οποίων και για αρώματα και μόδα υψηλής ποιότητας.

Σήμερα, συνδυάζει την καριέρα της ως μοντέλο και influencer στα social media με το ρόλο της ως επιχειρηματίας.

Η 24χρονη επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της DJ, Μπεν Ατάλ, την Κυριακή στην Ελλάδα.

Κριστίνα Πιμενόβα



Με τα διαπεραστικά γαλάζια μάτια και τα μακριά, χρυσαφί μαλλιά της, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Κριστίνα Πιμενόβα, που σήμερα είναι 20 ετών και κατάγεται από τη Μόσχα, ονομάστηκε «το πιο όμορφο κορίτσι» στην ηλικία των οκτώ ετών.



Η καριέρα της εκτοξεύθηκε όταν η εικόνα της τράβηξε την προσοχή στο διαδίκτυο στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο και γρήγορα κέρδισε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια likes στο Facebook και 315.000 followers στο Instagram.

Το πορτφόλιό της, σε ηλικία εννέα ετών, περιελάμβανε τα Vogue και Armani, αλλά οι κριτικοί είδαν μια σκοτεινή πλευρά, με έναν σχολιαστή να χαρακτηρίζει μια φωτογραφία της με σορτς ως «ανατριχιαστική», ενώ ένας άνδρας χρήστης έγραψε ανησυχητικά: «Μου αρέσει».



Η μητέρα της Kristina, Glikeriya Pimenova, η ίδια πρώην μοντέλο, αντιμετώπισε την αντίδραση των κριτικών, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι είχε σεξουαλικοποιήσει την κόρη της. «Πρέπει να σκέφτεστε σαν παιδεραστής για να δείτε κάτι σεξουαλικό σε αυτές τις φωτογραφίες, οπότε είναι καιρός να επισκεφτείτε έναν γιατρό» ανέφερε σε συνέντευξή της στη Daily Mail το 2014.



Τώρα, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την πρώτη αναγνώριση της ομορφιάς της, σπουδάζει σε σχολή θεάτρου με την ελπίδα να γίνει επαγγελματίας ηθοποιός και έχει εμφανιστεί στις ταινίες «The Russian Bride», «Secret Neighbour» και «Creators: The Past».

Παράλληλα ενημερώνει τους 2,4 εκατομμύρια followers της στο Instagram για τα γεγονότα της ζωής της.



Μπιορν Άντερσεν

Όταν ήταν 15 ετών, ανακηρύχθηκε «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» μετά την επιλογή του από τον Luchino Visconti για τον ρόλο του Tadzio στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία».

Η ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη «έκαψε πολλά πράγματα» για τον Bjorn, του οποίου η σχεδόν υπερφυσική ομορφιά του χάρισε συγκρίσεις με τον Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου όταν ήταν ακόμα παιδί.

Ο Μπιόρν Άντρεσεν στην ταινία «Θάνατος στην Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι



Ο Μπιορν καταδίκασε αργότερα τον Visconti, ο οποίος πέθανε το 1976, ως «πολιτιστικό αρπακτικό» που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την εμφάνισή του και τον σεξουαλικοποίησε για να προωθήσει την ταινία - πριν τον ρίξει στους λίκους.

Το ψευδώνυμο έγινε μύλος γύρω από το λαιμό του Μπιόρν, καθώς ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο Θάνατος στη Βενετία παρέμεινε το αμετάβλητο γκρίζο σύννεφο που επισκίασε εντελώς τη ζωή του.

Πέθανε από καρκίνο τον Οκτώβριο του 2025, αφού είχε υποβιβαστεί σε μια σχετικά αφανή ζωή - που χαρακτηριζόταν επίσης από μια βαθιά προσωπική θλίψη και ψυχικές δυσκολίες.



Άννα Παβάγκα

Το 2017, η οκτάχρονη Anna Pavaga ονομάστηκε «το πιο όμορφο κορίτσι της Ρωσίας» μετά την έναρξη της καριέρας της ως μοντέλο σε ηλικία τριών ετών.

Είχε ήδη εμφανιστεί σε δεκάδες καμπάνιες μόδας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, καθώς και στις σελίδες του Vogue Enfants, ενός συμπληρώματος της γαλλικής Vogue, καθώς και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και σε μερικούς μικρούς ρόλους σε ταινίες.



Με χαρακτηριστικά που θυμίζουν κούκλα και γκριζοπράσινα μάτια, έγινε η νεότερη πελάτισσα του πρακτορείου TANN Models, αφού η μητέρα της, Εκατερίνα, παρατήρησε την αγάπη της για το ποζάρισμα μπροστά στην κάμερα σε ηλικία δύο ετών.

Η μητέρα της, ωστόσο, επέμεινε ότι ενθάρρυνε την κόρη της να επικεντρωθεί στην αγάπη της για το μπαλέτο και τη γυμναστική παρά στην αναπτυσσόμενη καριέρα της ως μοντέλο, και ότι η υγεία του παιδιού της ήταν η προτεραιότητά της.



Σήμερα, σε ηλικία 16 ετών, η Άννα έχει ένα εντυπωσιακό εκατομμύριο followers στο Instagram και περιγράφει τον εαυτό της ως «it girl, teen model, ballet girl».





Αναστασία Κνιαζέβα

Η 6χρονη Ρωσίδα Αναστασία Κνιαζέβα, εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με τα χαρακτηριστικά της που θυμίζουν κούκλα και τα εντυπωσιακά μπλε μάτια της.

Η μικρή τράβηξε την προσοχή του κόσμου το 2017 ως επιτυχημένο παιδικό μοντέλο για μεγάλες μάρκες στη Ρωσία και οι θαυμαστές της πρόβλεψαν γρήγορα ότι θα μπορούσε μια μέρα να γίνει η επόμενη Irina Shayk.



Η μητέρα της, διαχειριζόταν τον λογαριασμό της στο Instagram, μοιράζοντας φωτογραφίες από τις φωτογραφήσεις της κόρης της και στιγμιότυπα από τα παρασκήνια.

Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015, όταν το ανερχόμενο μοντέλο ήταν τεσσάρων ετών, αλλά και η ίδια δέχτηκε κριτική για το ότι άφηνε την κόρη της να ποζάρει για την κάμερα και να φοράει μακιγιάζ σε τόσο μικρή ηλικία.



Τώρα, στα 15 της χρόνια, φαίνεται να επιδιώκει καριέρα στη μουσική και κυκλοφόρησε ένα χριστουγεννιάτικο single τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ εμφανίστηκε σε 30 επεισόδια της εκπομπής μαγειρικής Edible Inedible στη ρωσική τηλεόραση.