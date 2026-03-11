Υγειονομικοί: Στάση εργασίας στην Αττική στις 19 Μαρτίου - Απεργία στην Περιφέρεια

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στις 9 το πρωί, η ΠΟΕΔΗΝ, έχοντας προκηρύξει στάση εργασίας στην Αττική από τις 8:00 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ στην Περιφέρεια προχωρά σε 24ωρη απεργία.

Επιπλέον, από τις 9 έως τις 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τοπικές δράσεις με αποφάσεις των κατά τόπους σωματείων.

Στις διεκδικήσεις της η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει: «Αύξηση μισθών. Ένταξη στα ΒΑΕ. Μονιμοποίηση Συμβασιούχων. Έξω οι Εργολάβοι από τα Νοσοκομεία. Επαρκή Στελέχωση, χρηματοδότηση. Έκδοση Οργανισμών με βάση τις προτάσεις των Σωματείων. Αποσύνδεση διασυνδεόμενων Νοσοκομείων σε ξεχωριστά ΝΠΔΔ».

