Θεσσαλονίκη - θάνατος εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου: Εξέδωσε ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας

Ο θάνατος της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, σκόρπισε θλίψη στους οικείους της και προκάλεσε ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων, σχετικά με τις συνθήκες που προήλθε. Το υπουργείο έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης και τονίζει ότι εξετάζεται ο φάκελος της υπόθεσης.

Η Σοφία Χρηστίδου κατέληξε απόρροια βαρέως ισχαιμικού επεισοδίου που υπέστη, με τους οικείους της να «φωτογραφίζουν» ως υπαίτιους μαθητές και συναδέλφους στο σχολείο που εργαζόταν, για bullying, το οποίο την καταρράκωσε και της προκάλεσε το εγκεφαλικό. Ωστόσο, η υπόθεση έχει πολλές πτυχές, οι οποίες θα πρέπει να φωτιστούν και γι αυτό το υπουργείο Παιδείας ζητεί την δέουσα σοβαρότητα από όλες τις πλευρές μέχρι να βγει το πόρισμα από τους υπεύθυνους.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της.

Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».