Καταγγελίες Κωνσταντοπούλου: «Ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου - Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών»

Σε σοβαρές καταγγελίες προέβη σήμερα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνοντας συνέχεια στη χθεσινή κόντρα στη Βουλή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ο «Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου»

«Υπήρχε ένας αλληλοεκβιασμός Μητσοτάκη, Βορίδη, Μαξίμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις πιθανές ευθύνες του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» είπε χαρακτηριστικά ότι «το κουκουλώνουν το ποινικό»

«Τον Βάρα τον πίεσαν να καταθέσει, είχε στείλει υπόμνημα στον Μυλωνάκη και εκείνος το είχε υπεξαγάγει», κατήγγειλε επίσης.

Ανέφερε επιπλέον ότι προτίθεται να προσφύγει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. «Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία», είπε χαρακτηριστικά.