Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι μαθητές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» στο σχολείο

Στα δικαστήρια Ηρακλείου θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις μαθητές γυμνασίου που συνελήφθησαν για τον εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» σε σχολείο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι ανήλικοι μαθητές συνελήφθησαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή του σχολείου. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους γονείς των μαθητών.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός

Στο μεταξύ στο σχολείο επικρατεί έντονη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά με μαθητές αλλά και γονείς να μην πιστεύουν τα όσα έχουν συμβεί.

Όσοι είδα από κοντά τα υπολείμματα του μηχανισμού δήλωσαν σοκαρισμένοι και πως από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός ή κάτι χειρότερο, καθώς οι μαθητές θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους. «Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας», ανέφερε εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο.

«Είδαμε το βίντεο στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο»

Υπενθυμίζεται ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε από τους τρεις μαθητές το βράδυ της Δευτέρας (9/3), εξερράγη χωρίς να προκαλέσει κάποιον τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Κάμερες ασφαλείας της περιοχής κατέγραψαν τους ανήλικους μαθητές να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου πηδώντας από τα κάγκελα και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς την αυλή, όπου τελικά τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό πριν τον ενεργοποιήσουν.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις δράστες μαζί με τους γονείς τους ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φερόμενη απάντηση του ανήλικου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο», φέρεται να είπε ο μαθητής σε εκπαιδευτικούς», σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν χθες (10.03.2026) από αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου τρεις ημεδαποί ανήλικοι κατηγορούμενοι για έκρηξη, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα ,βραδινές ώρες της 09.03.2026 άγνωστοι πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αύλειο χώρο εκπαιδευτικού ιδρύματος σε περιοχή του Ηρακλείου.

Από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί οι οποίοι εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν χθες (10.03.2026) απογευματινές ώρες ενώ από το σημείο της έκρηξης ,περισυνελλέγησαν και κατασχέθηκαν:

δυο πλήρη φιαλίδια βουτανίου,

υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος, κροτίδας και μονωτικής ταινίας.

Επίσης συνελήφθησαν τρεις ημεδαπές κηδεμόνες των ανηλίκων κατηγορούμενες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες ανήλικοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

Διαβάστε επίσης