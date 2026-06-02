Αθηνά Οικονομάκου: Στο Μιλάνο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τα δύο παιδιά της

Στο Μιλάνο ταξίδεψε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Αθηνά Οικονομάκου με τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα.

Λίγες ημέρες μετά τον κρυφό γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε στην Ιταλία για να συναντήσει τον αγαπημένο της και να περάσουν όλοι μαζί ξέγνοιαστες στιγμές.

Ο Ιταλοαργεντινός πρώην μπασκετμπολίστας έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα ζεστή σχέση με τα δύο παιδιά της ηθοποιού και περνά συχνά χρόνο μαζί τους.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 με θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στην Πλάκα.

Η νύφη επέλεξε ένα στράπλες νυφικό από δαντέλα, δημιουργία της Celia Kritharioti, σε στενή γραμμή, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν μία φίλη της ηθοποιού μαζί με τον σύντροφό της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με ελάχιστους προσκεκλημένους να δίνουν το παρών σε μια ιδιαίτερα διακριτική στιγμή για το ζευγάρι.

