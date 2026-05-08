Ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας Οικονομάκου - Τσερέλα: Πού θα γίνει ο γάμος τους

Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζονται να ανέβουν σε λίγο καιρό η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.

Στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», δημοσιεύτηκε η αναγγελία του γάμου της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα και ανακοινώνεται ότι η τελετή θα γίνει στην Αττική και όχι στην Πάρο, όπως ανέφεραν οι τελευταίες πλήροφορίες.

Πιο συγκεκριμένα η προαγγελία αναφέρει: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Το προηγούμενο διάστημα, η Αθηνά Οικονομάκου ξεκίνησε τις πρόβες νυφικού της, που όπως η ίδια αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της, θα είναι δημιουργία Celia Kritharioti.

