Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στη Νάξο για τον γάμο φίλων τους
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε το ζευγάρι στα social media
Οι καλοκαιρινές αποδράσεις για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζονται, αφού το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Νάξο, με αφορμή τον γάμο αγαπημένων τους φίλων.
Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας μοιράστηκαν με τους followers τους στιγμιότυπα από τον γάμο, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, δείχνοντας για μία ακόμη φορά πόσο απολαμβάνουν την σχέση τους.
