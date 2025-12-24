Η Γη της ελιάς spoiler: Ένας παράνομος έρωτας και μία αυτοκτονία «γκρεμίζουν» τη Μάνη

Η επιτυχία της σειράς «Η Γη της ελιάς» του MEGA δεν είναι τυχαία. Οι εξελίξεις κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ τα νέα επεισόδια του 2026 θα κορυφώσουν το σασπένς.

Στο φινάλε της χρονιάς, η Ασπασία σκότωσε τον Δημοσθένη και παραδόθηκε στην αστυνομία. Η ηρωίδα θα μπει φυλακή, με τη δίκη της να γίνεται πρωτοσέλιδο και να συζητιέται.

Την ίδια ώρα, ο Παυλής βγαίνει εκτός ορίων. Πλέον γνωρίζει ότι η Δάφνη είναι η βιολογική μητέρα του μωρού και δεν μπορεί να αντέξει την προδοσία. Την πετάει έξω από το σπίτι με τον χειρότερο τρόπο, την ίδια ώρα που η Αλεξάνδρα γίνεται εχθρός της. Όσα είχε «χτίσει» η Δάφνη γκρεμίζονται, με τον Μανώλη να είναι ο μόνος που στέκεται στο πλευρό της.

Τραγική θα είναι η κατάληξη της Ισμήνης. Από τη μία γεννά το παιδί της Αριάδνης και υποφέρει που της το παίρνουν, από την άλλη ο άντρας της συνάπτει σχέση με τη Φρύνη. Οι δυο τους παρασύρονται σε μια σχέση που δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει, με τις συνέπειες να αποδεικνύονται ολέθριες για όλους και κυρίως για την Ισμήνη. Η γυναίκα αυτοκτονεί, μην μπορώντας να διαχειριστεί τη θλίψη της.

