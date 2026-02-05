Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, συνεχίζει να κάνει περήφανη την Ελλάδα. Λίγες μέρες μετά τους άνδρες, ήρθε η σειρά των κοριτσιών να πανηγυρίσουν την κατάκτηση μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά στην Πορτογαλία.

Μετά το θρίαμβο στον «μικρό τελικό» με την Ιταλία, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κατέλαβε την 3η θέση. Έτσι, κρέμασε στο στήθος των αθλητριών της τα χάλκινα μετάλλια. Σύμβολο δόξας και προσπάθειας για τα «γαλανόλευκα».

Δείτε την απονομή: