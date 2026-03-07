Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ηλικιωμένου μεγάλο όγκο φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών

Στη σύλληψη ενός 82χρονου άνδρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές μέσω του διεθνούς οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία αφορούσαν χρήστη του διαδικτύου που είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Μετά από ενδελεχή ψηφιακή και αστυνομική έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη και να εντοπίσουν την κατοικία του σε περιοχή της Αχαΐας.

Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 82χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, από αστυνομικούς της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένας εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή εξέταση των πειστηρίων επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ εντοπίστηκε μεγάλος όγκος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ανάμεσα στα αρχεία βρέθηκαν και πρωτογενώς παραχθέντα βίντεο και φωτογραφίες που είχε καταγράψει ο ίδιος, στα οποία απεικονίζονταν τα εγγόνια του σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την έκταση της υπόθεσης.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Ο 82χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

