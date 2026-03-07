«Ο φόβος για τους κινεζικούς δορυφόρους πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν» – Τι υποστηρίζει διεθνολόγος

Η βαθύτερη αιτία πίσω από το χρονικό σημείο της σύγκρουσης στο Ιράν, κατά την εκτίμηση του διεθνολόγου Αλέξανδρου Ιτιμούδη

Σωτήρης Σκουλούδης

«Ο φόβος για τους κινεζικούς δορυφόρους πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν» – Τι υποστηρίζει διεθνολόγος
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διεθνολόγος και ειδικός σε ζητήματα ασφάλειας Αλέξανδρος Ιτιμουδής, μιλώντας στο Newsbomb, αποκαλύπτει το «αόρατο» διακύβευμα πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν: την κούρσα για το ποιος θα ελέγξει τα «μάτια» στο Διάστημα. Όπως εξηγεί, ο πραγματικός φόβος της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ δεν είναι μόνο οι ιρανικοί πύραυλοι, αλλά η προοπτική το Ιράν να «κουμπώσει» πάνω σε ένα κινεζικό δορυφορικό δίκτυο, που θα μετατρέψει τα σημερινά σχετικά ανακριβή πλήγματά του, σε στοχευμένες βολές υψηλής ακρίβειας.

Κατά την εκτίμησή του επίσης, η Ουάσινγκτον δεν στοχεύει μόνο στην καταστροφή πυρηνικών και βαλλιστικών υποδομών, αλλά και στην αποκοπή του Πεκίνου από το ιρανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο που κατευθύνεται προς την Κίνα.

itimoydhs-al-1024x1024.jpg

Το «μυστικό» διακύβευμα με τους κινεζικούς δορυφόρους

Ο κ. Ιτιμουδής εξηγεί ότι, μετά τον πρώτο πόλεμο των 12 ημερών, η ιρανική ηγεσία διαπίστωσε ότι «οι πύραυλοι χτυπούν στα τυφλά» και σχεδίαζε να στήσει δορυφορικό δίκτυο κινεζικής τεχνολογίας, ώστε να αυξήσει θεαματικά την ακρίβεια των πληγμάτων της. Σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί, το Ιράν προσανατολιζόταν στην εκτόξευση 20 δορυφόρων σε τροχιά, που θα τροφοδοτούσαν τους Φρουρούς της Επανάστασης με δεδομένα στοχοποίησης σε πραγματικό χρόνο, μέσω κινεζικών συστημάτων παρατήρησης και τηλεπισκόπησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο διεθνολόγος εκτιμά ότι το Ισραήλ έσπευσε να πλήξει το Ιράν «πριν αναβαθμίσει τις δυνατότητες στοχοποίησης»· πριν, δηλαδή, το ιρανικό σύστημα πυραύλων περάσει από την εποχή των μαζικών, αλλά ανακριβών, βολών σε στοχευμένα πλήγματα υψηλής ακρίβειας, βασισμένα σε κινεζικά «μάτια» στο διάστημα. Ο ίδιος συνδέει ευθέως αυτή την προοπτική με τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη: καταστροφή του πυρηνικού και του βαλλιστικού προγράμματος πριν το Ιράν βελτιώσει δραστικά τα δεδομένα στοχοποίησης, με τη βοήθεια της Κίνας.

Τεχνητή νοημοσύνη, πληροφορίες πεδίου και «μωσαϊκός πόλεμος»

Ο κ. Ιτιμουδής επισημαίνει ότι ΗΠΑ και Ισραήλ συνδυάζουν μαζικά δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης με πληροφορίες από πράκτορες στο έδαφος, δημιουργώντας ένα πλέγμα ακριβείας που τους επιτρέπει να «βλέπουν» και να χτυπούν νευραλγικούς στόχους με ελάχιστο σφάλμα. Αντίθετα, το Ιράν απαντά με το δόγμα του «μωσαϊκού πολέμου»: έχει κατατμήσει τις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης σε 31 αυτόνομες μονάδες –μία για την Τεχεράνη και από μία για κάθε επαρχία– που δρουν αποκεντρωμένα, χωρίς να περιμένουν συνεχώς έγκριση από το κέντρο.

Το δόγμα αυτό, σημειώνει, είναι εκ προθέσεως ασύμμετρο: στοχεύει στην αύξηση του κόστους και του φόβου για τον αντίπαλο, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία κινήσεων και δυνατότητα αιφνιδιαστικών, ανορθόδοξων χτυπημάτων. Ωστόσο, τα τελευταία σφοδρά πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ έχουν χτυπήσει στην «καρδιά» της ιρανικής πολεμικής μηχανής, καταστρέφοντας –κατά την εκτίμηση που μεταφέρει– περίπου το 50% των εκτοξευτών πυραύλων και κρίσιμες μονάδες διοίκησης και ελέγχου, με αποτέλεσμα ο περιοριστικός παράγοντας να μην είναι ο αριθμός των πυραύλων αλλά η ικανότητα εκτόξευσής τους.

Διάρκεια σύγκρουσης και αμερικανικοί στόχοι

Για τη διάρκεια του πολέμου, ο Αλέξανδρος Ιτιμουδής θυμίζει ότι ο πρώτος, πιο περιορισμένος γύρος εχθροπραξιών διήρκησε 12 ημέρες, ενώ τώρα εκτιμά ότι η σύγκρουση θα κρατήσει «λίγες μέρες περισσότερο», με την τεχνολογική υπεροχή της Δύσης να οδηγεί τελικά σε ιρανική συνθηκολόγηση. Στο ίδιο μήκος κύματος εντάσσει και την πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος «θα κρατήσει τέσσερις με πέντε εβδομάδες, αλλά μπορεί να πάει πολύ περισσότερο», τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να συντηρήσουν επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί, σε αντίθεση με το Ιράν που δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει να αναπληρώσει εκτοξευτές και κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, ο διεθνολόγος υπογραμμίζει ότι η Ουάσινγκτον ενδιαφέρεται για μια συνολική συμφωνία που θα «κλειδώσει» τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και τα ενεργειακά: να περιοριστεί η διοχέτευση ιρανικού φυσικού αερίου και πετρελαίου προς την Κίνα, ενισχύοντας έτσι τον στρατηγικό στόχο της αποσύνδεσης Πεκίνου–Τεχεράνης.

Προοπτικές καθεστωτικής αλλαγής στο Ιράν

Πάντως, ο διεθνολόγος εμφανίζεται επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο ριζικής αλλαγής καθεστώτος, που αποτελεί και τον κεντρικό στόχο των δυτικών δυνάμεων, παρά τη σφοδρότητα των πληγμάτων. Επισημαίνει ότι η δομή των Φρουρών της Επανάστασης είναι «βαθιά ριζωμένη» και έχει διαπεράσει όλα τα κοινωνικά στρώματα και την οικονομική ζωή της χώρας, καθώς δεν πρόκειται για κλασικό στρατιωτικό σώμα αλλά για ξεχωριστό, με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Το πιο πιθανό, όπως εκτιμά, είναι να αναδειχθεί κάποια στιγμή ένα πρόσωπο μέσα από τους ίδιους τους Φρουρούς, διατεθειμένο να διαπραγματευθεί με τη Δύση, παρά να δούμε άμεση και πλήρη ανατροπή του συστήματος ή ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος. Μέχρι τότε, η «μάχη του Διαστήματος» –δηλαδή αν το Ιράν θα καταφέρει να αποκτήσει κινεζική δορυφορική «ομπρέλα» ή αν ΗΠΑ–Ισραήλ θα την αποτρέψουν– παραμένει, κατά τον Ιτιμουδή, το κρυφό κλειδί για την επόμενη ημέρα της σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό αέριο έξω κάηκε ολοσχερώς στην Άσσηρο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στέλνει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα 

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ: Η μοναχική ζωή του στο Σάντριγχαμ – Οι όροι που του επέβαλε ο βασιλιάς Κάρολος

15:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες στη Λιβαδειά – Η αποστολή του Μπενίτεθ

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης - Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

14:39ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85: «100άρα» πριν την Τόφας για την τρομερή «Ένωση»!

14:28LIFESTYLE

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το δίλημμα των Ευρωπαίων ηγετών για τον πόλεμο στο Ιράν: Ο Τραμπ, οι ψηφοφόροι και οι πολεμικές επιχειρήσεις

14:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο φόβος για τους κινεζικούς δορυφόρους πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν» – Γιατί αποφασίστηκε τώρα η επίθεση, πώς λειτουργούν οι 31 αυτόνομες μονάδες των «Φρουρών»

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Τασούλας για Πετρούνια: «Για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»

13:13LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Τα νέα επαγγελματικά σχέδια της μετά το «διαζύγιο» με το Netflix

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κορυφαίος ιμάμης κάνει κάλεσμα για την εκλογή νέου ηγέτη

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στέλνει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα 

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης - Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

14:28LIFESTYLE

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

14:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο φόβος για τους κινεζικούς δορυφόρους πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν» – Γιατί αποφασίστηκε τώρα η επίθεση, πώς λειτουργούν οι 31 αυτόνομες μονάδες των «Φρουρών»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι αξιωματικοί λιποτακτούν, ενώ άλλοι φέρονται να μεταμφιέζονται σε γυναίκες για γλιτώσουν τις επιθέσεις

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ