Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»

Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός 

Newsbomb

Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

"Στην Περιφέρεια χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Ισχυρή Ελλάδα δεν είναι δυνατό να υπάρξει χωρίς παραγωγικά ακμαία, οικονομικά εύρωστη και σφύζουσα από ζωή Περιφέρεια", τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών στην Ξάνθη.

Η γήρανση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα

"Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας και η ελληνική περιφέρεια είναι η γήρανση και η μη βιώσιμη ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Είναι η αποστασιοποίηση των νέων ανθρώπων από το αγροτικό επάγγελμα. Η αποξένωσή τους από δραστηριότητες σχετικές με τον πρωτογενή τομέα. Η τάση φυγής τους από την γη και τον τόπο τους", είπε και επισήμανε τον κίνδυνο πως "αν αφήσουμε αυτή την τάση να εξελιχθεί, χωρίς έγκαιρες και εύστοχες παρεμβάσεις, θα οδηγηθούμε αργά η γρήγορα στη εγκατάλειψη της Περιφέρειας, στην ερημοποίηση της υπαίθρου".

Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις

"Μια τέτοια εξέλιξη συνιστά μείζονα εθνική απειλή και οφείλουμε να δράσουμε τώρα", δήλωσε ο κ. Καραμανλής.

Υπογράμμισε ότι "τώρα, χωρίς άλλες αναβολές είναι η ώρα για ανασύνταξη και τολμηρές δράσεις" και ανέφερε: "Το μέλλον του πρωτογενούς τομέα θα καθορίσει την προοπτική της ελληνικής περιφέρειας, την αναπτυξιακή δυναμική ολόκληρης της χώρας. Σε πνεύμα συνεννόησης, με διάθεση συναίνεσης, με αίσθημα εθνικής ευθύνης οφείλουμε να εκπονήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα συνολικό σχέδιο άμεσης ανασύνταξης, σταθερής ανάταξης και βιώσιμης ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα".

Ραγδαία όξυνση των προβλημάτων των αγροτών

Μίλησε για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, λέγοντας ότι σημείωσαν ραγδαία όξυνση το 2025, αναφερόμενος στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους-ειδικά τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή- τις διακυμάνσεις στις αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών, την υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση από τις "εσπευσμένες και πρόχειρες αποφάσεις" της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση, την "έντονη ανασφάλεια και κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισμού σε βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων από τις προβλέψεις της συμφωνίας ΕΕ- MERCOSUR".

Ειδικότερα για την Ελλάδα αναφέρθηκε και στις ζημιές των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις των αγροτών και παρατήρησε τα εξής:

"Να συνομολογήσουμε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν είναι ένα ετησίως επαναλαμβανόμενο «δρώμενο» από επαναστάτες χωρίς αιτία. Είναι φυσική συνέπεια χρόνιων παραγωγικών δυσλειτουργιών και δομικών αδυναμιών που οι κυβερνήσεις δεν αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε υπό πίεση διαπραγματεύσεις, σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων και παροχές προσωρινών διευκολύνσεων η κρίση - γιατί για κρίση πρόκειται- θα ανακυκλώνεται".

Μονόδρομος η ενίσχυση συλλογικών αγροτικών σχημάτων νέου τύπου

Είπε ότι είναι μονόδρομος η ενθάρρυνση και πολυεπίπεδη ενίσχυση συλλογικών σχημάτων νέου τύπου, σύγχρονων, δηλαδή, συνεταιρισμών που λειτουργούν ως επιχειρηματικές οντότητες. Που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία. Στην τυποποίηση και την ποιότητα. Στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Στην συστηματική προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. Συνεταιρισμοί με επαγγελματικές διοικήσεις και υιοθέτηση βιομηχανικών προτύπων παραγωγής, που διαπραγματεύονται και συνάπτουν απευθείας συμβάσεις με κέντρα λιανικής.

Απαραίτητος ο διακανονισμός των κόκκινων δανείων των αγροτών

Πρότεινε την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία των σχολαζουσών εκτάσεων, που αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια στρέμματα, κατά προτεραιότητα σε νέους αγρότες. Γρήγορη, διαφανή και δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων.

Έγκαιρη προκήρυξη των προγραμμάτων ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών στην Περιφέρεια. Και βεβαίως με χαμηλότοκα δάνεια προς νέους αγρότες χωρίς αυστηρές εγγυήσεις.

Σε ό,τι αφορά στα κόκκινα δάνεια αγροτών και συνεταιρισμών τόνισε ότι ο διακανονισμός τους είναι απαραίτητος όρος για την ανάταξη του αγροτικού τομέα.

"Να συμφωνήσουμε ότι οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση των οφειλών. Είναι τώρα επιτατική ανάγκη, η επιτάχυνση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος και οι σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Και τονίζω ότι σε κάθε διακανονισμό δανείου πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα το άρθρο 39 του Ν. 3259/2004 για τα πανωτόκια", σημείωσε ο κ. Καραμανλής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Τασούλας για Πετρούνια: «Για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»

13:13LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Τα νέα επαγγελματικά σχέδια της μετά το «διαζύγιο» με το Netflix

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κορυφαίος ιμάμης κάνει κάλεσμα για την εκλογή νέου ηγέτη

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

12:37ΕΛΛΑΔΑ

H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet! 

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ντέρμπι ανόδου Πανιώνιος - Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη - Το πρόγραμμα

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Αποκαθίσταται μερικώς η λειτουργία του αεροδρομίου έπειτα από αναχαίτιση πυραύλου

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

12:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Μπακού

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Ξεκινούν τα play off με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο «Π. Γιαννακόπουλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

11:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 στη Βρετανία – Ετοιμάζονται να ρίξουν υπερ-βόμβες bunker buster στο Ιράν;

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι αξιωματικοί λιποτακτούν, ενώ άλλοι φέρονται να μεταμφιέζονται σε γυναίκες για γλιτώσουν τις επιθέσεις

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

11:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο προς Κω – Τραυματίστηκαν και αστυνομικοί

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ