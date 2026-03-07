Ιράν: Κορυφαίος ιμάμης κάνει κάλεσμα για την εκλογή νέου ηγέτη
Το μεγάλο ζητούμενο είναι η διάδοχη κατάσταση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο κορυφαίος σιίτης κληρικός Μακαρέμ Σιραζί στο Ιράν απευθύνει κάλεσμα για την άμεση επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη, ώστε να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των ζητημάτων του Ιράν, μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»
12:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet!
12:07 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Μπακού
11:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της
11:41 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ