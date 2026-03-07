Ιράν: Κορυφαίος ιμάμης κάνει κάλεσμα για την εκλογή νέου ηγέτη

Ο κορυφαίος σιίτης κληρικός Μακαρέμ Σιραζί στο Ιράν απευθύνει κάλεσμα για την άμεση επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη, ώστε να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των ζητημάτων του Ιράν, μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ.

