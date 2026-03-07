Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής η προγραμματική σύμβαση για δίκτυο ομβρίων στο Μαρούσι

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την προγραμματική σύμβαση για την επέκταση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Πολύδροσο στο Μαρούσι, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του έργου, με προϋπολογισμό 573.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα τοποθετηθούν αγωγοί συνολικού μήκους 830 μέτρων για την αντιμετώπιση της απορροής ομβρίων επί των οδών Ακακιών και Παύλου Μελά, καθώς και σε τμήμα της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο οποίο σήμερα δεν υπάρχει σύστημα αποχέτευσης ομβρίων.

«Η επέκταση του δικτύου ομβρίων στο Πολύδροσο Αμαρουσίου δεν είναι μια μεμονωμένη παρέμβαση. Είναι μέρος ενός συνολικού και συνεκτικού σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης που υλοποιούμε στο Μαρούσι, αλλά και σε ολόκληρο τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ώστε να μην ξαναδούμε τις εικόνες ντροπής που είχαμε δει στο παρελθόν, με περιουσίες να καταστρέφονται και πολίτες να διατρέχουν κίνδυνο, ακόμα και σε πολυσύχναστα κεντρικά σημεία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Αποδείξαμε ότι, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε κρίσιμα έργα που προστατεύουν ζωές και περιουσίες. Το ίδιο κάνουμε και εδώ: ενισχύουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση σε οδούς όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ολοκληρωμένο σύστημα απορροής, απαντώντας έμπρακτα στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

photo-27-2-26-10-23-35-am-1.jpg

Ο σχεδιασμός μας δεν εξαντλείται σε επιμέρους παρεμβάσεις. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, στρατηγικό πλάνο με 55 αντιπλημμυρικά έργα σε ολόκληρη την Αττική έως το 2028, με στόχο μια Περιφέρεια πιο ανθεκτική και πιο ασφαλή για όλους.
Όπως πράξαμε με τη δημοπράτηση και την οριστική απεμπλοκή του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς – ενός έργου που για δεκαετίες παρέμενε στάσιμο μέσα σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις – έτσι και σήμερα προχωρούμε με αποφασιστικότητα σε παρεμβάσεις που προστατεύουν ζωές και περιουσίες. Παράλληλα, υλοποιούμε το νέο αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Σισμανογλείου, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν μένουμε στα λόγια. Προχωράμε με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, σαφή χρονοδιαγράμματα και στενή συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου και με τον άξιο Δήμαρχο, καλό φίλο και συνοδοιπόρο Θεόδωρο Αμπατζόγλου.

Η Περιφέρεια Αττικής λειτουργεί με σχέδιο, ταχύτητα και λογοδοσία. Κάθε έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής και μια επένδυση ασφάλειας για τις γειτονιές μας. Συνεχίζουμε, με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε: «Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Με το έργο αυτό δίνουμε οριστική λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, ενισχύοντας την αντιπλημμυρική προστασία σε οδούς όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ολοκληρωμένο δίκτυο απορροής ομβρίων. Πρόκειται για μια στοχευμένη υποδομή που εντάσσεται στον συνολικό μας σχεδιασμό για ένα πιο ανθεκτικό Μαρούσι.

Η παρέμβαση στο Πολύδροσο έρχεται σε συνέχεια μιας εξαιρετικής και αποδοτικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα την τελευταία περίοδο, όπως η δημοπράτηση της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς — κορυφαίου και εμβληματικού έργου για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών — καθώς και η υλοποίηση νέου αντιπλημμυρικού έργου στην οδό Σισμανογλείου.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την ουσιαστική στήριξη και τη σταθερή συνεργασία. Με σχέδιο και συνέργειες, συνεχίζουμε να θωρακίζουμε την πόλη μας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Μαζί, ανεβάζουμε την ασφάλεια του Αμαρουσίου ακόμη πιο ψηλά!»

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρης Μίσκα και ο συνεργάτης του Δημάρχου Αμαρουσίου Πάνος Θεοδωρόπουλος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Τασούλας για Πετρούνια: «Για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»

13:13LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Τα νέα επαγγελματικά σχέδια της μετά το «διαζύγιο» με το Netflix

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κορυφαίος ιμάμης κάνει κάλεσμα για την εκλογή νέου ηγέτη

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

12:37ΕΛΛΑΔΑ

H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet! 

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ντέρμπι ανόδου Πανιώνιος - Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη - Το πρόγραμμα

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Αποκαθίσταται μερικώς η λειτουργία του αεροδρομίου έπειτα από αναχαίτιση πυραύλου

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

12:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Μπακού

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Ξεκινούν τα play off με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο «Π. Γιαννακόπουλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 στη Βρετανία – Ετοιμάζονται να ρίξουν υπερ-βόμβες bunker buster στο Ιράν;

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι αξιωματικοί λιποτακτούν, ενώ άλλοι φέρονται να μεταμφιέζονται σε γυναίκες για γλιτώσουν τις επιθέσεις

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

11:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο προς Κω – Τραυματίστηκαν και αστυνομικοί

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ