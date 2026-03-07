Δημογλίδου: Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε με αφορμή την αυξημένη κινητικότητα που υπάρχει στην ΕΛ.ΑΣ. λόγω του κινδύνου που έχει προκύψει από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση προβληματίζεται έντονα από τις πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες, που μπορεί να προκύψουν λόγω της αναταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν. Ωστόσο, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Επισήμανε ωστόσο, ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ήδη αυξηθεί λόγω των διεθνών εξελίξεων. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, από το περασμένο Σάββατο η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενεργοποιήσει αυξημένα μέτρα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προσαρμόζοντας ανάλογα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, επειδή ακριβώς έχουν ενεργοποιηθεί τα αυξημένα μέτρα της Ελληνικής Αστυνομίας ήδη από το περασμένο Σάββατο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι τα μέτρα δεν αφορούν μόνο στόχους αμερικανικού ή ισραηλινού ενδιαφέροντος και διπλωματικές εγκαταστάσεις, αλλά έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία και υποδομές όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα.