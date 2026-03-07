Σοφία Μητσοτάκη: Fake news, πήρα προγραμματισμένη πτήση της Aegean από Ομάν

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της κόρης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Σοφίας, για ανάρτηση στα social media και συγκεκριμένα στο instagram, ότι δήθεν επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, με ιδιωτικό τζετ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή της στο instagram, «η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια». Αφορμή για το ξέσπασμά της ήταν ένα ποστ μιας σελίδας στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα του λογαριασμού karditsastakra που ανέφερε ότι η Σοφία Μητσοτάκη επέστρεψε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι και «χρέωσε» τους Έλληνες φορολογούμενους με 50.000 ευρώ.

Η Σοφία Μητσοτάκη, αφού «φωτογράφισε» το προπαγανδιστικό δημοσίευμα, έγραψε σε έντονο ύφος: «Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες. Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».