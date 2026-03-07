ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85: «100άρα» πριν την Τόφας για την τρομερή «Ένωση»!

Η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε από τη διακοπή και με εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησε 102-85 του Προμηθέα στη SUNEL Arena, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαίας της 20ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.

ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85: «100άρα» πριν την Τόφας για την τρομερή «Ένωση»!
Η «Ένωση» λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί την Τόφας σε ένα καθοριστικό ματς για το BCL, συνέχισε από εκεί που είχε… μείνει πριν τη διακοπή της GBL.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα δεν συνάντησαν το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στον Προμηθέας, πανηγυρίζοντας την ένατη διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Ο έμπειρος τεχνικός, πέρα από την πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας του, είδε να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση τόσο τον Δημήτρης Κατσίβελη, όσο και τον Δημήτρη Φλίωνη να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση.

Αμφότεροι δηλώνουν «παρών» πριν από το ματς με την Τόφας για το Basketball Champions League. Οι «κιτρινόμαυροι» είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs του BCL.

Η ΑΕΚ είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο και καλύτερο τον ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος είχε 19!

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη μεγαλύτερη διαφορά να είναι το +5 της ΑΕΚ (19-14) χάρη στο λέι απ του Φίζελ, 3:17 πριν το τέλος.

Η «Ένωση», όμως, «άνοιξε» το προβάδισμά της στη δεύτερη περίοδο και με τρίποντο του Φλιώνη απέκτησε διψήφια διαφορά (36-26), 6:30 πριν το ημίχρονο, ενώ με τρίποντο του Γκρέι έφτασε στο +20 (50-30), 2:02 πριν το τέλος του πρώτου μέρους.

Ο Προμηθέας αντέδρασε και κατάφερε να επιστρέψει στο ματς, καθώς με λέι απ του Χάρις μείωσε σε 57-47, 7:19 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ με τρίποντο του Γκραντ πλησίασε στο -6 (59-53), 6:12 πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου.

Οι «κιτρινόμαυροι», ωστόσο, είχαν τις... απαντήσεις κι επανάφεραν το προβάδισμά τους στο +20 (77-57), χάρη σε τρίποντο του Νάναλι, 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Η εξέλιξη αυτή μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το τέταρτο δεκάλεπτο, με την ΑΕΚ, παρότι οι παίκτες της... χαλάρωσαν στο τέλος, να φτάνει στη νίκη, αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί με 24 πόντους διαφορά (87-63).

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης, Λεβεντάκος
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 52-38, 77-57, 102-85.
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 19 (1), Σκορδίλης, Μπράουν 12, Κατσίβελης 4, Φλιώνης 3 (1), Φίζελ 10, Λεκαβίτσιους 18 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 8 (2), Νάναλι 16 (3), Μπάρτλεϊ 2, Χαραλαμπόπουλος 10 (2).
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. (Κούρο Σεγκούρα): Χάρις 21 (2), Γκραντ 19 (5), Τάκερ 17 (3), Κόουλμαν 12, Πλώτας 9 (1), Λάγιος, Μπέλο 2, Πρέκας 1, Κομνιανίδης 1, Καραγιαννίδης 1, Σταυρακόπουλος 2.

