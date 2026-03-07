Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ: Η μοναχική ζωή του στο Σάντριγχαμ – Οι όροι που πρέπει να τηρεί

Ο βασιλιάς Κάρολος ανησυχεί για νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον αδελφό του στον οποίο επέβαλε να μην βγαίνει από το σπίτι χωρίς να ενημερώνει και να έχει συνοδεία

Newsbomb

Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ: Η μοναχική ζωή του στο Σάντριγχαμ – Οι όροι που πρέπει να τηρεί

Ο Άντριου  / AP

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την σύλληψή του τον περασμένο μήνα για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν ο πρώην πρίγκιπας, Άντριου διαμένει το βασιλικό κτήμα στο Σάντριγχαμ και συγκεκριμένα στην οικία «Wood Farm».

Πρόκειται για το ίδιο σπίτι που διέμενε ο πατέρας του, πρίγκιπας Φίλιππος τα τελευταία χρόνια πριν τον θάνατό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, ο πρώην πρίγκιπας ζει μοναχικά στην οικία και έχει ελεγχόμενη επαφή με τον έξω κόσμο.

Συγκεκριμένα ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να επέβαλε κάποιους κανόνες στον αδελφό του προκειμένου να συνεχίσει να ζει κάτω από τη βασιλική στέγη. Πρώτον του απαγορεύθηκε να κάνει ιππασία καθώς οι φωτογράφοι καραδοκούν στο Σάντριγχαμ και μία εικόνα του Άντριου χαρούμενου πάνω στο άλογο μετά τη σύλληψή του θα έπληττε περαιτέρω τη δημόσια εικόνα της βασιλικής οικογένειας.

Επιπλέον ο βασιλιάς Κάρολος εκτιμάται ότι έχει επιβάλλει και όρους για το ποιος επισκέπτεται τον αδελφό του. Συγκεκριμένα ο Άντριου έχει ενημερωθεί ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει το κτήμα του Σάντριγχαμ χωρίς άδεια και συνοδό, ενώ οποιοσδήποτε επισκέπτης στο σπίτι του πρέπει επίσης να εγκριθεί εκ των προτέρων από τους αξιωματούχους του Παλατιού.

ΑΝΤΡΙΟΥ

Κρατάει αποστάσεις ο βασιλιάς

Η έρευνα σε βάρος του πρώην πρίγκιπα συνεχίζεται και ο Βρετανός μονάρχης έχει δηλώσει δημόσια ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις βρετανικές αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να ανησυχεί έντονα για το ποιες ακόμη αποκαλύψεις για τον αδελφό του θα γίνουν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κάρολος πέρασε αρκετές ημέρες στο κτήμα του Νόρφολκ και, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον μικρότερο αδελφό του, δεν τον επισκέφθηκε.

Η πρώην βασιλική συντάκτρια του BBC, Τζένι Μποντ, πιστεύει ότι κίνηση του βασιλιά να αποφύγει τον Άντριου ήταν μέρος μίας στρατηγικής προκειμένου να μην τροφοδοτήσει περαιτέρω τις εικασίες σχετικά με την έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα ή τη βοήθεια που λαμβάνει από την οικογένειά του.

«Ευτυχώς, το κτήμα του Σάντριγχαμ είναι τόσο μεγάλο που ο Κάρολος μπορεί εύκολα να μείνει στο μεγάλο σπίτι και να μην κινδυνεύει να συναντήσει τον αδελφό του. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζει ότι αν τον δουν με τον Άντριου, θα προκαλέσει κάθε είδους εικασίες σχετικά με το αν του προσφέρει υποστήριξη (κάτι που θα είχε πολύ αρνητική αντίδραση από το κοινό) ή περαιτέρω επίπληξη», είπε η δημοσιογράφος.

Παράλληλα εξήγησε ότι δεν είναι γνωστό αν ο Άντριου μιλάει καθόλου με τον αδελφό του αλλά ακόμη κι αν επικοινωνούν αυτό δεν γίνεται δια ζώσης. «Επομένως, αν υπάρχει κάποια επικοινωνία μεταξύ τους, θα ήταν πολύ καλύτερο να γίνεται μέσω αλληλογραφίας ή τηλεφωνικών κλήσεων», τόνισε η Τζένι Μποντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό αέριο έξω κάηκε ολοσχερώς στην Άσσηρο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στέλνει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα 

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ: Η μοναχική ζωή του στο Σάντριγχαμ – Οι όροι που του επέβαλε ο βασιλιάς Κάρολος

15:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες στη Λιβαδειά – Η αποστολή του Μπενίτεθ

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης - Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

14:39ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85: «100άρα» πριν την Τόφας για την τρομερή «Ένωση»!

14:28LIFESTYLE

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το δίλημμα των Ευρωπαίων ηγετών για τον πόλεμο στο Ιράν: Ο Τραμπ, οι ψηφοφόροι και οι πολεμικές επιχειρήσεις

14:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο φόβος για τους κινεζικούς δορυφόρους πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν» – Γιατί αποφασίστηκε τώρα η επίθεση, πώς λειτουργούν οι 31 αυτόνομες μονάδες των «Φρουρών»

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Τασούλας για Πετρούνια: «Για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»

13:13LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Τα νέα επαγγελματικά σχέδια της μετά το «διαζύγιο» με το Netflix

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κορυφαίος ιμάμης κάνει κάλεσμα για την εκλογή νέου ηγέτη

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στέλνει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα 

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης - Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

14:28LIFESTYLE

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

14:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο φόβος για τους κινεζικούς δορυφόρους πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν» – Γιατί αποφασίστηκε τώρα η επίθεση, πώς λειτουργούν οι 31 αυτόνομες μονάδες των «Φρουρών»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι αξιωματικοί λιποτακτούν, ενώ άλλοι φέρονται να μεταμφιέζονται σε γυναίκες για γλιτώσουν τις επιθέσεις

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ