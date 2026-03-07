Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ: Η μοναχική ζωή του στο Σάντριγχαμ – Οι όροι που πρέπει να τηρεί

Μετά την σύλληψή του τον περασμένο μήνα για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν ο πρώην πρίγκιπας, Άντριου διαμένει το βασιλικό κτήμα στο Σάντριγχαμ και συγκεκριμένα στην οικία «Wood Farm».

Πρόκειται για το ίδιο σπίτι που διέμενε ο πατέρας του, πρίγκιπας Φίλιππος τα τελευταία χρόνια πριν τον θάνατό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, ο πρώην πρίγκιπας ζει μοναχικά στην οικία και έχει ελεγχόμενη επαφή με τον έξω κόσμο.

Συγκεκριμένα ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να επέβαλε κάποιους κανόνες στον αδελφό του προκειμένου να συνεχίσει να ζει κάτω από τη βασιλική στέγη. Πρώτον του απαγορεύθηκε να κάνει ιππασία καθώς οι φωτογράφοι καραδοκούν στο Σάντριγχαμ και μία εικόνα του Άντριου χαρούμενου πάνω στο άλογο μετά τη σύλληψή του θα έπληττε περαιτέρω τη δημόσια εικόνα της βασιλικής οικογένειας.

Επιπλέον ο βασιλιάς Κάρολος εκτιμάται ότι έχει επιβάλλει και όρους για το ποιος επισκέπτεται τον αδελφό του. Συγκεκριμένα ο Άντριου έχει ενημερωθεί ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει το κτήμα του Σάντριγχαμ χωρίς άδεια και συνοδό, ενώ οποιοσδήποτε επισκέπτης στο σπίτι του πρέπει επίσης να εγκριθεί εκ των προτέρων από τους αξιωματούχους του Παλατιού.

Κρατάει αποστάσεις ο βασιλιάς

Η έρευνα σε βάρος του πρώην πρίγκιπα συνεχίζεται και ο Βρετανός μονάρχης έχει δηλώσει δημόσια ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις βρετανικές αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να ανησυχεί έντονα για το ποιες ακόμη αποκαλύψεις για τον αδελφό του θα γίνουν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κάρολος πέρασε αρκετές ημέρες στο κτήμα του Νόρφολκ και, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον μικρότερο αδελφό του, δεν τον επισκέφθηκε.

Η πρώην βασιλική συντάκτρια του BBC, Τζένι Μποντ, πιστεύει ότι κίνηση του βασιλιά να αποφύγει τον Άντριου ήταν μέρος μίας στρατηγικής προκειμένου να μην τροφοδοτήσει περαιτέρω τις εικασίες σχετικά με την έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα ή τη βοήθεια που λαμβάνει από την οικογένειά του.

«Ευτυχώς, το κτήμα του Σάντριγχαμ είναι τόσο μεγάλο που ο Κάρολος μπορεί εύκολα να μείνει στο μεγάλο σπίτι και να μην κινδυνεύει να συναντήσει τον αδελφό του. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζει ότι αν τον δουν με τον Άντριου, θα προκαλέσει κάθε είδους εικασίες σχετικά με το αν του προσφέρει υποστήριξη (κάτι που θα είχε πολύ αρνητική αντίδραση από το κοινό) ή περαιτέρω επίπληξη», είπε η δημοσιογράφος.

Παράλληλα εξήγησε ότι δεν είναι γνωστό αν ο Άντριου μιλάει καθόλου με τον αδελφό του αλλά ακόμη κι αν επικοινωνούν αυτό δεν γίνεται δια ζώσης. «Επομένως, αν υπάρχει κάποια επικοινωνία μεταξύ τους, θα ήταν πολύ καλύτερο να γίνεται μέσω αλληλογραφίας ή τηλεφωνικών κλήσεων», τόνισε η Τζένι Μποντ.

