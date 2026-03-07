Πτολεμαΐδα: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 49χρονο – Συνελήφθη ο δράστης

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Πτολεμαΐδα: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 49χρονο – Συνελήφθη ο δράστης
Ένας 54χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 49χρονου ημεδαπού.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές ο 54χρονος, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε το πρωί της Παρασκευής (6/3) στην Πτολεμαΐδα με τον 49χρονο, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

