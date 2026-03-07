Χανιά: Συνελήφθη μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο - Άφησε τα παιδιά μόνα του και έφυγε

Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθη αργά τη νύχτα της Παρασκευής, μια 29χρονη μητέρα στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβη στα Νεροκουρού. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για δύο μικρά παιδιά 5 και 7 ετών που ήταν μόνα τους στο σπίτι που διαμένουν με τη μητέρα τους.

Σύμφωνα με τους γείτονες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, περιπολικό της ΕΛΑΣ έφτασε στη γειτονιά αναζητώντας την 29χρονη καθώς σε βάρος της είχε γίνει καταγγελία από τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των παιδιών ότι τα είχε αφήσει στο σπίτι μόνα τους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι όντως ίσχυε η καταγγελία, η γυναίκα εντοπίστηκε σύντομα και συνελήφθη.

Η ίδια παραδέχτηκε το γεγονός ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

