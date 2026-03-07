Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε»

Η αντιμετώπιση που έτυχε ο Παναθηναϊκός AKTOR απ’ τη διαιτησία σε ακόμη ένα ματς Euroleague, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους «πράσινους». Σε αυτό το πλαίσιο και το κατέβασμα του λάβαρου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το Telekom Center Athens.

Θέμα για το οποίο αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε stories που ανέβασε στο instagram. Με τον ισχυρό άνδρα των «πράσινων» να τονίζει πως θέλει να προστατεύει την ομάδα και πως σέβεται όποιον του δείχνει σεβασμό.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ρε Φρι, είναι κάποιοι που διαφωνούν με την απόφαση… Πάνω στον θυμό ότι κατεβάσαμε λέει το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Άκου λέει πάνω στον θυμό. Όχι. Ο θυμός είναι όταν γίνεται το φάουλ την περασμένη εβδομάδα στο τελευταίο σουτ και δε δίνεται, όταν όλη τη σεζόν μας έχουν πάει γ@.....ς, όταν κάνεις παράπονα και δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Και η θέση μου είναι να προστατεύω την ομάδα. Και όταν, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι όσο και αν έχουν τιμηθεί και τιμήσει τον σύλλογο, πράττουν έτσι, με αδιαφορία απέναντί μας σε αυτά που γίνονται, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ@......ε, θα τους γ@.......ε.

Ένας φίλος μου έλεγε: “This? Last year”. Όταν θες να παραμείνεις σε έναν χώρο οφείλεις να κάνεις την δουλειά σου σωστά. Και στην θέση που είσαι οφείλεις αυτά να τα αποτρέπεις. Πόσο δε όταν γίνονται σε έναν σύλλογο που σε έχει τιμήσει και έχεις τιμηθεί. Και εγώ ήξερα να κάθομαι να λέω: “Πήρα το ευρωπαϊκό πρόπερσι από την 17η θέση, πέρσι πήγα στο Final-Four, όλα καλά, στα π@......@ μου φέτος”. Δεν είναι έτσι, φίλε. Δεν είναι έτσι. Κρίνεσαι καθημερινά. Αλλιώς είσαι άεργος και κάθεσαι σπιτάκι σου. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει και θα σας πάμε π……@, κ……ο και εμπλοκή».