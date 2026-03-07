Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: Σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας

Το συλλυπητήριο μήνυμα της υπουργού Πολιτισμού

Πληροφορούμενη την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 83 ετών, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, ενός ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας.

Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, ο Χρήστος Βαλαβανίδης αναμετρήθηκε με μεγάλους ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, κλασικού και σύγχρονου, από το αρχαίο δράμα μέχρι και την επιθεώρηση. Τους τίμησε, με όπλο το πηγαίο ταλέντο του, αλλά και τον βαθύ σεβασμό του στο κείμενο, χαρίζοντάς μας μία ευρύτατη γκάμα ισάξιων ερμηνειών. Βρέθηκε, με μεγάλη επιτυχία, και πίσω από τη σκηνή, ως σκηνοθέτης και, κυρίως, θεατράνθρωπος με τη δημιουργία, σε συνεργασία με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, του "Από μηχανής θεάτρου". Με τη συμμετοχή του σε πολλές τηλεοπτικές σειρές κέρδισε την αγάπη του μεγάλου κοινού χαρίζοντάς μας μοναδικές ερμηνείες. Σφράγισε με την παρουσία του, στη μεγάλη οθόνη, κάθε ταινία στην οποία συμμετείχε: "Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα" του Νίκου Νικολαΐδη, "Λούφα και Παραλλαγή" του Νίκου Περάκη, για να μνημονεύσουμε παλαιότερες παρουσίες του στον κινηματογράφο.

Πνεύμα ανήσυχο, ερμηνευτής προικισμένος, που συνδύαζε την ευχέρεια στη χρήση των εκφραστικών του μέσων, με σκληρή δουλειά και άψογο αυτοσχεδιασμό. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης, με την ευρύτατη παιδεία του, όπως καταδεικνύουν οι ποιητικές του συλλογές, υπήρξε ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης και αδιάπτωτος δημιουργός. Στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

