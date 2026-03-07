AEK: Πρόβλημα με Γκρέι στην «Ένωση» - Υπέστη κάκωση κάτω από το μάτι

Η «Ένωση» πανηγύρισε την ένατη διαδοχική νίκη της στην Greek Basketball League κι έδειξε έτοιμη ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Τόφας στο BCL.

H επικράτηση επί των Πατρινών ήταν άνετη, αλλά αποδείχθηκε πύρρειος, καθώς ο ΡαϊΚουάν Γκρέι αποχώρησε με πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αμερικανός της ΑΕΚ δέχθηκε χτύπημα από τον Κροντέλ Χάρις κι αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Στη συνέχεια, βέβαια, επέστρεψε, αλλά όπως αποδείχθηκε αντιμετωπίζει πρόβλημα, καθώς όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ υπέστη κάκωση κάτωθεν του δεξιού οφθαλμού.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Πρόβλημα με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι προέκυψε στη διάρκεια της αναμέτρησης ΑΕΚ – Προμηθέας Βίκος Cola.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ της «Βασίλισσας» υπέστη κάκωση από απευθείας πλήξη, κάτωθεν του δεξιού οφθαλμού.

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το Ιατρικό Επιτελείο της AEK ΒC».

