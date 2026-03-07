Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

Τραύμα από πυροβόλο όπλο έφερε η 45χρονη αστυνομικός η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στην Τρίπολη. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο θανάσιμος τραυματισμός της γυναίκας, η οποία φέρεται να έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το συμβάν έγινε αργά το βράδυ της Παρασκευής (6/3), την ώρα που στο σπίτι βρίσκονταν τόσο ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, όσο και τα δύο παιδιά της γυναίκας, που είναι ανήλικα.

Συγκεκριμένα στις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, ο σύζυγος της γυναίκας ειδοποίησε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο διακόμισε τη γυναίκα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία–νεκροτομή στη σορό της γυναίκας, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Είχε αφαιρεθεί το όπλο από τον σύζυγό της

Από αστυνομικές πηγές επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ψυχιατρικό ιστορικό για τη γυναίκα. Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνεται ότι στον σύζυγο, ο οποίος είναι αστυνομικός, είχε αφαιρεθεί η δυνατότητα οπλοφορίας και οπλοχρησίας για λόγους υγείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες των γειτόνων το τελευταίο διάστημα υπήρχαν συχνοί τσακωμοί ανάμεσα στο ζευγάρι.