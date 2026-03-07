Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης!

Φαίνεται ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο, ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά...

Σωτήρης Σκουλούδης

Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης!

 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κυριολεκτικά από... θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, στο χθεσινό συμβάν κατά το οποίο ένας Σουδανός με χειροβομβίδες βρέθηκε στην είσοδο της ΓΑΔΑ απαιτώντας να συναντήσει κάποιον αξιωματικό. Τελικά όλα πήγαν καλά, με τον άνδρα να συλλαμβάνεται και οι χειροβομβίδες να καταστρέφονται με ελεγχόμενη έκρηξη από τα ΤΕΕΜ.

Ωστόσο τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα, όπως πληροφορείται το Newsbomb. Κι αυτό διότι, ο τρόπος αφοπλισμού του δράστη δεν ήταν σύμφωνος με το απαιτούμενο πρωτόκολλο, που ορίζει άλλες διαδικασίες όταν ο ύποπτος φέρει εκρηκτικά (άμεσος αποκλεισμός χώρου, διαπραγμάτευση κτλ).

[385239] ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΤΑΝ ΠΩΣ ΦΕΡΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΤΙΝΑΧΘΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΔΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Eurokinissi

Φαίνεται ότι η εντολή για τη σύλληψή του δόθηκε... βιαστικά από τους ανώτερους -στο κτήριο βρίσκονταν ανώτατα στελέχη της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.- αν και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν επιτυχημένο. Έτσι, επιλέχθηκε να ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ να τον απασχολήσει, με τον άνδρα να ζητά επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει με κάποιον, και την ίδια στιγμή δύο άλλοι αστυνομικοί κατάφεραν να πλησιάσουν από πίσω τον 48χρονο και να τον ακινητοποιήσουν περνώντας του χειροπέδες.

[385239] ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΤΑΝ ΠΩΣ ΦΕΡΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΤΙΝΑΧΘΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΔΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Eurokinissi

Τότε όμως, η χειροβομβίδα έπεσε από τον δράστη και μάλισε κύλησε για αρκετά μέτρα στην είσοδο της ΓΑΔΑ! Ευτυχώς, ήταν απασφαλισμένη και έτσι δεν σημειώθηκε έκρηξη, που πιθανότατα θα σκότωνε τόσο τον ίδιο όσο και τους αστυνομικούς.

[385239] ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΤΑΝ ΠΩΣ ΦΕΡΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΤΙΝΑΧΘΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΔΑ . ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕΜ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Eurokinissi

Επισημαίνεται ότι ο Σουδανός είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες, με τις αρχές να αποφασίζουν αργότερα να προβούν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Επρόκειτο για δύο πλήρως λειτουργικές, τσέχικες, αμυντικού τύπου με μεγάλη ισχύ, χειροβομβίδες.

Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό αέριο έξω κάηκε ολοσχερώς στην Άσσηρο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στέλνει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα 

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ: Η μοναχική ζωή του στο Σάντριγχαμ – Οι όροι που του επέβαλε ο βασιλιάς Κάρολος

15:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες στη Λιβαδειά – Η αποστολή του Μπενίτεθ

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης - Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

14:39ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85: «100άρα» πριν την Τόφας για την τρομερή «Ένωση»!

14:28LIFESTYLE

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το δίλημμα των Ευρωπαίων ηγετών για τον πόλεμο στο Ιράν: Ο Τραμπ, οι ψηφοφόροι και οι πολεμικές επιχειρήσεις

14:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο φόβος για τους κινεζικούς δορυφόρους πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν» – Γιατί αποφασίστηκε τώρα η επίθεση, πώς λειτουργούν οι 31 αυτόνομες μονάδες των «Φρουρών»

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Τασούλας για Πετρούνια: «Για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»

13:13LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Τα νέα επαγγελματικά σχέδια της μετά το «διαζύγιο» με το Netflix

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κορυφαίος ιμάμης κάνει κάλεσμα για την εκλογή νέου ηγέτη

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στέλνει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα 

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης - Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

14:28LIFESTYLE

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

14:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο φόβος για τους κινεζικούς δορυφόρους πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν» – Γιατί αποφασίστηκε τώρα η επίθεση, πώς λειτουργούν οι 31 αυτόνομες μονάδες των «Φρουρών»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι αξιωματικοί λιποτακτούν, ενώ άλλοι φέρονται να μεταμφιέζονται σε γυναίκες για γλιτώσουν τις επιθέσεις

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ