Αποκλειστικό Newsbomb - ΓΑΔΑ: Η χειροβομβίδα έπεσε από τον Σουδανό την ώρα της σύλληψης!

Κυριολεκτικά από... θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, στο χθεσινό συμβάν κατά το οποίο ένας Σουδανός με χειροβομβίδες βρέθηκε στην είσοδο της ΓΑΔΑ απαιτώντας να συναντήσει κάποιον αξιωματικό. Τελικά όλα πήγαν καλά, με τον άνδρα να συλλαμβάνεται και οι χειροβομβίδες να καταστρέφονται με ελεγχόμενη έκρηξη από τα ΤΕΕΜ.

Ωστόσο τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα, όπως πληροφορείται το Newsbomb. Κι αυτό διότι, ο τρόπος αφοπλισμού του δράστη δεν ήταν σύμφωνος με το απαιτούμενο πρωτόκολλο, που ορίζει άλλες διαδικασίες όταν ο ύποπτος φέρει εκρηκτικά (άμεσος αποκλεισμός χώρου, διαπραγμάτευση κτλ).

Φαίνεται ότι η εντολή για τη σύλληψή του δόθηκε... βιαστικά από τους ανώτερους -στο κτήριο βρίσκονταν ανώτατα στελέχη της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.- αν και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν επιτυχημένο. Έτσι, επιλέχθηκε να ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ να τον απασχολήσει, με τον άνδρα να ζητά επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει με κάποιον, και την ίδια στιγμή δύο άλλοι αστυνομικοί κατάφεραν να πλησιάσουν από πίσω τον 48χρονο και να τον ακινητοποιήσουν περνώντας του χειροπέδες.

Τότε όμως, η χειροβομβίδα έπεσε από τον δράστη και μάλισε κύλησε για αρκετά μέτρα στην είσοδο της ΓΑΔΑ! Ευτυχώς, ήταν απασφαλισμένη και έτσι δεν σημειώθηκε έκρηξη, που πιθανότατα θα σκότωνε τόσο τον ίδιο όσο και τους αστυνομικούς.

Επισημαίνεται ότι ο Σουδανός είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες, με τις αρχές να αποφασίζουν αργότερα να προβούν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Επρόκειτο για δύο πλήρως λειτουργικές, τσέχικες, αμυντικού τύπου με μεγάλη ισχύ, χειροβομβίδες.

Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

