ΓΑΔΑ: Με τρεις χειροβομβίδες απειλούσε να ανατιναχτεί ο 48χρονος Σουδανός - Πώς τον ακινητοποίησαν

Snapshot Ένας 48χρονος Σουδανός προσέγγισε τη ΓΑΔΑ με τρεις χειροβομβίδες, απειλώντας να ανατιναχτεί.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, πριν προλάβει να ενεργήσει.

Οι χειροβομβίδες ήταν αληθινές και λειτουργικές, με μία να κρατάει ο δράστης και δύο να βρέθηκαν στο σακίδιό του.

Οι αρχές πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο δράστης είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά και πρόσφατο αποφυλακιστήριο και κρατείται για εξέταση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Με τρεις χειροβομβίδες πήγε χθες, Παρασκευή, έξω από τη ΓΑΔΑ ένας 48χρονος άνδρας από το Σουδάν, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές, υπό την απειλή ότι θα ανατιναχτεί.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας το σημείο έξω από τη ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ του έπιασε συζήτηση, με τον άνδρα να ζητά επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει με κάποιον.

Με τον αστυνομικό να τον κρατά απασχολημένο στη συζήτηση, δύο άλλοι αστυνομικοί κατάφεραν να πλησιάσουν από πίσω τον 48χρονο και να τον ακινητοποιήσουν περνώντας του χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες, με τις αρχές να αποφασίζουν αργότερα να προβούν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από σχετικό πρωτόκολλο αφού πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εξέτασαν τα υπολείμματα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αληθινές και λειτουργικές χειροβομβίδες.

Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Άνδρας απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ Eurokinissi

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00’, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται».

