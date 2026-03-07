Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων κρούει καμπανάκι για το υψηλό ενεργειακό κόστος, καθώς η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην ελληνική αγορά. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αφόρητες πιέσεις, που απειλούν τη βιωσιμότητά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διεθνείς τιμές ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά μετά τις συγκρούσεις στις 28 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας νέο βάρος στις συσσωρευμένες επιβαρύνσεις των τελευταίων ετών και δημιουργώντας κρίσιμη κατάσταση για τον κλάδο.

Οι φούρνοι της γειτονιάς, που μέχρι τώρα απορροφούσαν μεγάλο μέρος των αυξήσεων από την εποχή της κρίσης στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουν πλέον:

Αυξημένα λειτουργικά έξοδα: Η ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο καθιστούν τη λειτουργία των φούρνων ασύμφορη.

Περιορισμένα έσοδα: Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών περιορίζει την κατανάλωση.

Κίνδυνος λουκέτων: Πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Η Συντεχνία υπενθυμίζει ότι το ψωμί είναι βασικό αγαθό και οι προηγούμενες αυξήσεις δεν ανταποκρίνονταν στο πραγματικό κόστος παραγωγής.

Αιτήματα προς την κυβέρνηση: Κατάργηση ΦΠΑ στο ψωμί για να παραμείνει προσιτό, μείωση ενεργειακού κόστους με ειδικά τιμολόγια για τη βιοτεχνική αρτοποιία, φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μικρές επιχειρήσεις, προστασία από κερδοσκοπία και εντατικοποίηση ελέγχων στις τιμές πρώτων υλών.

Η διατήρηση των παραδοσιακών φούρνων θεωρείται κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή.

Χωρίς άμεση κρατική παρέμβαση, οι αρτοποιοί προειδοποιούν ότι το φρέσκο ψωμί μπορεί να γίνει «είδος πολυτελείας», με την αγορά να πλημμυρίζει από κατεψυγμένα προϊόντα μαζικής παραγωγής.

