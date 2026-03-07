Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

Ανησυχία για αύξηση της τιμής του ψωμιού 

Δημήτρης Μάνωλης

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων κρούει καμπανάκι για το υψηλό ενεργειακό κόστος, καθώς η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην ελληνική αγορά. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αφόρητες πιέσεις, που απειλούν τη βιωσιμότητά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διεθνείς τιμές ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά μετά τις συγκρούσεις στις 28 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας νέο βάρος στις συσσωρευμένες επιβαρύνσεις των τελευταίων ετών και δημιουργώντας κρίσιμη κατάσταση για τον κλάδο.

Οι φούρνοι της γειτονιάς, που μέχρι τώρα απορροφούσαν μεγάλο μέρος των αυξήσεων από την εποχή της κρίσης στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουν πλέον:

Αυξημένα λειτουργικά έξοδα: Η ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο καθιστούν τη λειτουργία των φούρνων ασύμφορη.

Περιορισμένα έσοδα: Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών περιορίζει την κατανάλωση.

Κίνδυνος λουκέτων: Πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Η Συντεχνία υπενθυμίζει ότι το ψωμί είναι βασικό αγαθό και οι προηγούμενες αυξήσεις δεν ανταποκρίνονταν στο πραγματικό κόστος παραγωγής.

Αιτήματα προς την κυβέρνηση: Κατάργηση ΦΠΑ στο ψωμί για να παραμείνει προσιτό, μείωση ενεργειακού κόστους με ειδικά τιμολόγια για τη βιοτεχνική αρτοποιία, φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μικρές επιχειρήσεις, προστασία από κερδοσκοπία και εντατικοποίηση ελέγχων στις τιμές πρώτων υλών.

Η διατήρηση των παραδοσιακών φούρνων θεωρείται κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή.

Χωρίς άμεση κρατική παρέμβαση, οι αρτοποιοί προειδοποιούν ότι το φρέσκο ψωμί μπορεί να γίνει «είδος πολυτελείας», με την αγορά να πλημμυρίζει από κατεψυγμένα προϊόντα μαζικής παραγωγής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

07:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

07:59ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Ο Τραμπ έχει εκφράσει σοβαρά ενδιαφέρον να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράν

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σεισμός 4, 1 Ρίχτερ ανοικτά του Μπαντάρ Αμπάς

07:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο CUPRA Born: Ηλεκτρική ανανέωση με αυτονομία 600 χλμ.

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Καίγονται τρία σκάφη στο λιμάνι - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

07:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Για το +3 η ΑΕΚ πριν το ντέρμπι του Φαλήρου

07:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια - Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φονικοί ανεμοστρόβιλοι στο Μίσιγκαν, νεκροί και καταστροφές

07:30LIFESTYLE

Eurovision: Ποια είναι η Γαλλίδα εκπρόσωπος που εκτόξευσε τη χώρα της στα στοιχήματα

07:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Σήμερα η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάνη - Τι θα πει για Ιράν και εξωτερική πολιτική

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Ποιο σημείο είναι κλειστό σήμερα - Πού εκτρέπεται η κίνηση

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Με τρεις χειροβομβίδες απειλούσε να ανατιναχτεί ο 48χρονος Σουδανός - Πώς τον ακινητοποίησαν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Καίγονται τρία σκάφη στο λιμάνι - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

05:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Με τρεις χειροβομβίδες απειλούσε να ανατιναχτεί ο 48χρονος Σουδανός - Πώς τον ακινητοποίησαν

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ένοικος έδωσε την πιο viral απάντηση σε ερώτηση για τα κοινόχρηστα

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

03:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στο θέατρο του πολέμου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Ποιο σημείο είναι κλειστό σήμερα - Πού εκτρέπεται η κίνηση

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Gen Z: Οι νέοι άνδρες επιστρέφουν σε παραδοσιακούς ρόλους των φύλων - Θεωρούν ότι η σύζυγος πρέπει να υπακούει τον σύζυγο

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και τον «καθάρισε» ο Ιερεθουέλο

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, όχι όμως για πλοία των ΗΠΑ και του Ισράηλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ