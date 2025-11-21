Ακρίβεια: Διπλάσια η τιμή στο ψωμί - «Πικρός» ο καφές

Η συνεχιζόμενη επέλαση της ακρίβειας καθιστά πλέον δυσχερή την αγορά βασικών αγαθών για τον μέσο εργαζόμενο, καθώς οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα και καθημερινά είδη επιβαρύνουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά.

Διπλασιάστηκε η τιμή του ψωμιού – «Πικρός» ο καφές

Το ψωμί έχει γίνει πλέον είδος πολυτελείας. Από τα 0,80 λεπτά που κόστιζε η φρατζόλα το 2020, η τιμή σήμερα αγγίζει το 1,50 ευρώ, σχεδόν διπλάσια. Αυτή η αύξηση, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις σε κρέας, γαλακτοκομικά και άλλα βασικά προϊόντα, δημιουργεί έντονες πιέσεις.

Οι αρτοποιοί εμφανίζονται βαθιά ανήσυχοι, καθώς το λειτουργικό τους κόστος, ειδικά στην ενέργεια, αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» του κλάδου. Ο πρόεδρος των αρτοποιών Αττικής αναφέρει ότι η αύξηση στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας έχει οδηγήσει σε 1.500 λουκέτα σε φούρνους τα τελευταία τρία χρόνια.

Παράλληλα, ο καφές, με την τιμή του να έχει εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, τείνει να γίνει πολυτέλεια. Ένας καφές στο χέρι αγγίζει πλέον τα 2,50 ευρώ, ανεβάζοντας το μηνιαίο κόστος σε περίπου 80 ευρώ για κάποιον που απολαμβάνει έναν καφέ ημερησίως. Οι καταστηματάρχες προειδοποιούν για πιθανές νέες αυξήσεις λόγω του υψηλού κόστους.

Η «έξοδος» των νέων επιστημόνων

Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, οι συνθήκες της αγοράς και οι χαμηλές αμοιβές δεν ενθαρρύνουν τους νέους επιστήμονες να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

70% των νέων επιστημόνων δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα .

60% θεωρούν τις αμοιβές τους πολύ χαμηλές .

76% δηλώνουν ότι η πορεία της χώρας κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Οι οικονομικές πιέσεις και η έλλειψη προοπτικών δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον που ωθεί την επιστημονική νεολαία σε αναζήτηση επαγγελματικής καταξίωσης στο εξωτερικό.

