Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ»

Ο Alexander Wikstrom, κάτοικος του Γκέτεμποργκ στη νοτιοδυτική Σουηδία, περιγράφει στο Newsbomb τη φετινή χειμερινή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή με χιόνι, παγετό και διακοπές στην τοπική κυκλοφορία, ιδίως στα τραμ. Όπως λέει, η πόλη έχει βιώσει πρωτόγνωρα χαμηλές θερμοκρασίες για την περιοχή, που φτάνουν μέχρι και -12°C τη νύχτα, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για σοβαρό καιρό.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το κλίμα του Γκέτεμποργκ, οι χειμερινοί μήνες χαρακτηρίζονται από σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες. Τον Ιανουάριο οι μέσες μέγιστες κυμαίνονται γύρω στους 2-3°C, ενώ οι μέσες ελάχιστες είναι κάτω από το μηδέν, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έστειλε στο Newsbomb ο Alexander αποτυπώνουν ζωντανά τις συνθήκες στην πόλη, δείχνοντας τους δρόμους χωρίς τραμ και την καθημερινότητα των κατοίκων σε συνθήκες χιονιού.

«Στην περιοχή του Γκέτεμποργκ τώρα η θερμοκρασία είναι -12 βαθμοί τη νύχτα, που δεν είναι τόσο άσχημα σε σύγκριση με τους -30 στον Βορρά», ανέφερε.

«Είναι συνηθισμένο αυτό το κρύο τους δύο πρώτους μήνες του έτους, δηλαδή τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά τώρα έχουμε χιονοθύελλα που έχει διαταράξει τις τοπικές μεταφορές. Αυτό είναι συνήθως πρόβλημα για τις πόλεις πιο νότια, καθώς δεν είμαστε τόσο καλά προετοιμασμένοι για το χιόνι όσο άλλες περιοχές της Σουηδίας».

Η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στα τραμ, τα οποία έχουν σταματήσει να λειτουργούν λόγω του χιονιού. Ο Alexander σχολιάζει: «Το πρόβλημα που είχαμε σήμερα ήταν οι τοπικές μεταφορές. Και δεν συνιστάται να οδηγείς λόγω του χιονιού. Το χιόνι διαταράσσει τις τοπικές μεταφορές και ειδικά τα τραμ. Τα τραμ που έχουμε τώρα αγοράστηκαν από τη νότια Ιταλία και δεν είναι σχεδιασμένα για χιόνια»

Παρά την ετοιμότητα των αρχών, οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τους κατοίκους.