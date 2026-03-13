ΠΑΣΟΚ: Οι εσωκομματικές αντιδράσεις για την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Η αιφνιδιστική απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε κύμα εξελίξεων εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη διαγραφή βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μέσα σε λίγες εβδομάδες, γεγονός που αποτυπώνει και την έντονη εσωτερική κρίση που υπάρχει και όπως φαίνεται ενισχύεται όσο πλησιάζουμε στο κρίσιμο Συνέδριο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι μέσα από αυτή την απόφαση θέλησε να ενισχύσει το ηγετικό του προφίλ, δείχνοντας ότι η συνεχής αμφισβήτησή του μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα, ακόμη κι αν ο «δράστης» είναι κεντρικό πολιτικό στέλεχος του κόμματος, όπως ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος άλλωστε κατείχε και τη θεσμική θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής.

Αυτό το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο πρόεδρος του κόμματος, φαίνεται πως το έλαβαν και τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είχαν κατέλθει απέναντί του στις εσωκομματικές εκλογές του 2023, ωστόσο η αντίδραση των περισσότερων ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή κατά της απόφασης Ανδρουλάκη, παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές οι θέσεις που εξέφραζε το τελευταίο διάστημα ο κ. Κωνσταντινόπουλος απείχαν αρκετά από τις δικές τους, όπως για παράδειγμα στην κριτική που άσκησε για τη στάση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία.

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, δηλαδή οι πιο διαπρύσιοι επικριτές του Νίκου Ανδρουλάκη πήραν ξεκάθαρα θέση κατά της απόφασης, ενώ και ο Μιχάλης Κατρίνης έδειξε τη δυσαρκέσκειά του, ωστόσο σε πολύ χαμηλότερους και ισορροπημένους τόνους. Τη διαφορά έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία αν και δε θέλησε να συμβάλλει στη συνέχιση του θέματος, φαίνεται πως δικαιολογεί την απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ενώ από την πλευρά της η Νάντια Γιαννακοπούλου προσώρας δεν έχει αντιδράσει.

Πιο συγκεκριμένα οι μέχρι τώρα αντιδράσεις των βασικών αντιπάλων του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν ως εξής:

Δούκας: «Με διαγραφές και απειλές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του τονίζει ότι «με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ».

Η αναφορά του σε «απειλές» διαγραφών δεν είναι τυχαία, αφού πριν λίγες εβδομάδες είχε «ακουστεί» στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους ότι κάποιοι εισηγούνταν στον Νίκο Ανδρουλάκη τη διαγραφή του, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να επιβεβαιωθεί.

«Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες», τονίζει στην παρέμβασή του ο Χάρης Δούκας.

«Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές. Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου», τονίζει ο Χάρης Δούκας, δίνοντας για πρώτη φορά το στίγμα ότι το αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών θα είναι καθοριστικό για το κόμμα και συνεπώς και για την ηγεσία του.

Γερουλάνος: Θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη της διαγραφής και δήλωσε ότι «νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας».

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα», κατέληξε ο κ. Γερουλάνος.

Διαμαντοπούλου: «Η αμφισβήτηση χωρίς πρόταση κάνει ζημιά»

Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στον ρ/σ Flash, σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να εγκλωβιστεί σε μια παρατεταμένη εσωτερική αντιπαράθεση.

«Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός "Μαξίμου gate", ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του. Και όμως, το ΠΑΣΟΚ καλείται ξανά να αναλωθεί σε μια εσωτερική συζήτηση, με αφορμή τη διαγραφή ενός βουλευτή», σχολίασε η κ. Διαμαντοπούλου, εξηγώντας ότι η διαγραφή είναι μεν σοβαρό θέμα, αλλά ότι πρόκειται για εσωτερική υπόθεση του κόμματος.

«Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά παραμένει εσωτερικό. Δεν θα συμβάλω στη συνέχισή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, σε ένα σχόλιο που ερμηνεύεται ως δικαιολόγηση της στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη, τόνισε ότι «η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Παράλληλα όμως, σχετικά με το γεγονός ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα, η κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι «η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας».

Κατρίνης: Η εσωστρέφεια δε βοηθά

Σε ήπιους τόνους και εξίσου επικριτικός τόσο για τη στάση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, όσο και για την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, κινήθηκε η παρέμβαση του Μιχάλη Κατρίνη στη δημόσια συζήτηση.

Όπως αναφέρει, «η εσωστρέφεια, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου (σ.σ.: της πολιτικής αλλαγής και του τερματισμού της διακυβέρνησης της ΝΔ)».

«Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης.

