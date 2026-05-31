Τι θα δούμε τον Ιούνιο στην τηλεόραση – Πρεμιέρες, φουλ της επανάληψης, αποχαιρετισμοί

Οδεύουμε προς το επίσημο φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν, το οποίο προγραμματίζεται για τις αρχές με μέσα Ιουλίου. Ωστόσο, μέσα στον Ιούνιο, ξεκινούν οι αποχαιρετισμοί και τα πολυσυζητημένα φινάλε. Συγκεκριμένα, κάποιες από τις σειρές θα αποχαιρετήσουν το κοινό ενώ τα βλέμματα πέφτουν πάνω στον τελικό του «MasterChef». Ο διαγωνισμός μαγειρικής, ένα από τα δυνατά χαρτιά της βραδινής ζώνης το δεύτερο μισό της χρονιάς, θα ρίξει αυλαία ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει και νέος κύκλος αφού όλοι οι συντελεστές έχουν βρει τη συνταγή της επιτυχίας.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, ο Ιούνιος μπαίνει δυναμικά. Το βράδυ της Δευτέρας, η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων μετά την ηχηρή αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη. Το στοίχημα για τα στελέχη είναι μεγάλο και απομένει να δούμε την ανταπόκριση του κοινού. Την ίδια στιγμή, μετά το φινάλε του Κώστα Τσουρού και της εκπομπής «Το ’χουμε», στη μεσημεριανή ζώνη μπαίνει η επανάληψη του τηλεπαιχνιδιού «The Floor».

Το OPEN, μετά το «κόψιμο» του «Real View», ρίχνει στη μεσημεριανή αρένα την εκπομπή «Εικόνες». Στο ίδιο μέτωπο, αναμένεται και μία πρεμιέρα. Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην τηλεόραση, κάνοντας πρώτη επίσημη τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Μέσα από τη συχνότητα του OPEN, θα παρουσιάσει μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στην ψυχική υγεία και τον σύγχρονο άνθρωπο με τίτλο «Μαθήματα Ζωής». Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία της, πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά και μας καλεί σε μια διαφορετική εκπομπή, σε ένα ταξίδι ναυτογνωσίας γεμάτο σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς και καλά κρυμμένες αλήθειες.

Φυσικά, η μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται και μέσα στον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού περιμένουμε ηχηρές ανακοινώσεις… για ανανεώσεις συμβολαίων ή αποχωρήσεις!

