ALPHA: Ανανέωση στη βραδινή ζώνη και σταθερές αξίες σε εκπομπές – Οι σκέψεις για την επόμενη σεζόν

Η φετινή σεζόν έχει την υπογραφή του και τα στελέχη έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει στην τηλεόραση. Με αέρα νικητή, ο ALPHA αρχίζει να καταστρώνει τα σχέδια για την επόμενη χρονιά, έχοντας ήδη «κλεισμένα» τα δυνατά του χαρτιά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα ανανεώσει το ραντεβού της με το κοινό μέσα από το «Happy Day», αφού η τηλεθέαση είναι με το μέρος της. Για μία ακόμη σεζόν απέδειξε ότι αποτελεί σταθερή αξία στα πρωινά του κοινού και βαδίζει ακάθεκτη για την 14η χρονιά!

Η ίδια διάθεση υπάρχει και στο μέτωπο της Κατερίνας Καινούργιου, που θα θυμάται αυτή τη χρονιά όχι μόνο γιατί έγινε μητέρα, αλλά και γιατί «στέφθηκε» η απόλυτη νικήτρια της πρωινής ζώνης. Κάνοντας σημαντικές αλλαγές στην ομάδα της, αλλά και στροφή στον τρόπο διαχείρισης θεμάτων, μπόρεσε να πιάσει την κορυφή. Όπως όλα δείχνουν, για την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη «Super Κατερίνα», με την ίδια να επενδύει σε συνεργασίες και πρόσωπα.

Παραμένοντας στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, το «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη παίρνει το πράσινο φως, καθώς η τηλεθέαση είναι εξαιρετικά καλή. Η Ναταλία Γερμανού, στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, θα παραμείνει αμετακίνητη. Σίγουρα, όμως, στο «Καλύτερα δε γίνεται» θα γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές που πάντα η ίδια η παρουσιάστρια επιθυμεί για την ανανέωση.

Κι ενώ στις προαναφερθείσες περιπτώσεις όλα μένουν σχεδόν ίδια, στη βραδινή ζώνη ετοιμάζεται ολικό ρεκτιφιέ στη μυθοπλασία. Οι σειρές είναι το δυνατό χαρτί του σταθμού και, μετά τη σαρωτική φετινή επιτυχία, θέλουν ακόμη μεγαλύτερες παραγωγές. Από τις υπάρχουσες, οι κωμωδίες «Το Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» συνεχίζονται, ενώ οι ιθύνοντες έχουν στα συρτάρια τους ενδιαφέροντα σενάρια.

Ένα από τα σίριαλ που έχει «κλειδώσει» φέρει τον τίτλο εργασίας «Κενά μνήμης». Σε σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Είναι ένας συνταξιούχος υπάλληλος σε ένα δικαστικό μέγαρο. Είναι στην αρχή της άνοιας. Αποφασίζει, σε μια άλυτη υπόθεση, να την πάρει στα χέρια του και να δώσει το αποτέλεσμα που δεν κατόρθωσε να δώσει στο δικαστήριο.

Είναι οι συνυπεύθυνοι γύρω στους οχτώ με δέκα ανθρώπους και αποφασίζει, πριν ξεχάσει, να τους σκοτώσει έναν έναν. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο εγχείρημα στη ζωή του. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνει να κάνει την πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά πρέπει να την κάνει και την κάνει. Μόλις διάβασα τα σενάρια είπα αμέσως το ναι», έχει δηλώσει ο ηθοποιός.

Στον ίδιο σταθμό ετοιμάζεται και μία σειρά υψηλών προδιαγραφών για τον Άγιο Νεκτάριο. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο φαίνεται πως έχει εξασφαλίσει ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης.

«Οι Άλλοι» μπαίνουν στη λίστα και πρόκειται για ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία crime, που αποτελεί ελληνική μεταφορά της βραζιλιάνικης σειράς «Os outros». Η σειρά θίγει το ζήτημα του μπούλινγκ στην εφηβική ηλικία και τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτό οι οικογένειες, ενώ συγκεντρώνει ένα δυνατό καστ. Σύμφωνα με τη RealLife, ο Νίκος Ψαρράς, η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Πάνος Βλάχος θα απογειώσουν κάθε σκηνή με τις ερμηνείες τους.