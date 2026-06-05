Τρίκαλα: «Δεν είχε πειράξει κανέναν», λέει ο γιος του 82χρονου που σκοτώθηκε από τον αδερφό του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου 86χρονος πυροβόλησε και σκότωσε με καραμπίνα τον 82χρονο αδερφό στην είσοδο της κατοικίας του θύματος

Τρίκαλα: «Δεν είχε πειράξει κανέναν», λέει ο γιος του 82χρονου που σκοτώθηκε από τον αδερφό του
thessaliatv
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 86χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του στα Τρίκαλα, στην είσοδο της κατοικίας του θύματος.
  • Το κίνητρο φαίνεται να είναι χρόνια οικονομικές διαφορές που προέκυψαν μετά το διαζύγιο της κοινής οικοδομικής επιχείρησης των δύο αδελφών.
  • Ο 86χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα και περίμενε τον αδερφό του πριν τον πυροβολήσει.
  • Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
  • Η οικογένεια του θύματος δηλώνει ότι δεν υπήρχαν πρόσφατες διαμάχες και ότι η πράξη ήταν προμελετημένη και αναπάντεχη.
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Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου ένας 86χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του με καραμπίνα, στην είσοδο της κατοικίας του θύματος.

Σύμφωνα με την οικογένεια του 82χρονου, πίσω από το έγκλημα φαίνεται να βρίσκονται χρόνιες οικονομικές διαφορές που ξεκίνησαν πριν από περίπου 25 χρόνια. Όπως αναφέρουν, οι δύο αδελφοί είχαν για χρόνια κοινή επαγγελματική πορεία στην οικοδομική τους επιχείρηση, όμως όταν επήλθε ρήξη, η συνεργασία τους διαλύθηκε και η περιουσία αποτέλεσε σημείο έντονης αντιπαράθεσης.

«Καθόταν στο παγκάκι και του έριξε, δεν μπορεί σε αυτό σημείο να ήρθε για να καθαρίσει το όπλο. Αυτό εδώ είναι το κάλυμμα με το οποίο έκρυβε την καραμπίνα», λέει στο Mega ο γιος του θύματος.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο 82χρονος μόλις είχε φτάσει και σταθμεύσει, όταν ο 86χρονος φέρεται να τον αντιλήφθηκε και να άνοιξε πυρ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

«Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν σχέσεις… απλά βρίσκονται στην ίδια οικοδομή, αλλά δεν μιλιόντουσαν. Αυτός διέλυσε την εταιρεία, ήθελε να είναι μόνος του… Περίμενε δύο ώρες. Όταν τον σκότωσε έβαλε απαθέστατος την καραμπίνα στο αυτοκίνητο. Ήταν εδώ κάτω, τον πιάνω του λέω τι έκανες; Δεν το πίστευα», συμπληρώνει στο Mega ο γιος του θύματος.

Ο δικηγόρος του 86χρονου δήλωσε: «Με πολύ μεγάλο σεβασμό στην μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χήρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 86χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην πυλωτή της πολυκατοικίας, περιμένοντας τον αδερφό του πριν τον πυροβολήσει.

Μάλιστα, όπως προκύπτει, ήταν ο ίδιος που ειδοποίησε το 100 μετά το συμβάν.

Ο γιος του θύματος περιγράφει στο Μega μια προμελετημένη ενέργεια: «Δεν υπάρχουν λόγια… Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Αυτά είχαν τελειώσει εδώ και χρόνια… είχαν χωρίσει τις ζωές τους. Δεν είχαν ούτε καλημέρα, αλλά δεν υπήρχαν καυγάδες τα τελευταία χρόνια».

Και συνεχίζει: «Όλα τα χρόνια απέφευγαν να συναντιούνται… τη συγκεκριμένη μέρα όμως ο πατέρας μου βρέθηκε μπροστά του και τον πυροβόλησε. Είχε σκοπό να τον σκοτώσει… Γιατί; Γιατί να γίνει αυτό; Ήταν κύριος άνθρωπος, δεν είχε πειράξει κανέναν».

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