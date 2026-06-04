Τρίκαλα: Έστησε καρτέρι στον αδελφό του και τον σκότωσε

Snapshot Ένας άνδρας στα Τρίκαλα δολοφονήθηκε από τον αδελφό του μετά από συχνές διενέξεις μεταξύ τους.

Ο δράστης κάλεσε την Αστυνομία και ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα.

Η δολοφονία έγινε στην πυλωτή της κατοικίας του θύματος μετά από λογομαχία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στα Τρίκαλα, από το χέρι του αδελφού του. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης κάλεσε την Αστυνομία και είπε ότι σκότωσε τον αδελφό του, αποδίδοντας το συμβάν σε ατύχημα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα δύο αδέλφια είχαν συχνές διενέξεις και οι τσακωμοί ήταν συχνοί. Ο νεκρός, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση οικοδομικών υλικών στα Τρίκαλα και ήταν ιδιαίτερα γνωστός, διέμενε σε κεντρικό σημείο της πόλης, κι ο αδελφός του φέρεται να τον περίμενε στην πυλωτή του σπιτιού του.

Αφού λογομάχησαν, ο καθ' ομολογίαν δράστης, τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται. Υποστήριξε ότι η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, κι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον αδελφό του.

Το θύμα ήταν 82 ετών κι ο δράστης 86.