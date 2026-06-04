Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδερφό του
Μεταξύ των δύο αδερφών ξέσπασε άγριος καβγάς
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στις αρχές των Τρικάλων, όταν ηλικιωμένος πυροβόλησε τον αδερφό του.
Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, μεταξύ των δύο αδερφών ξέσπασε άγριος καβγάς και ο ένας από τα δύο αδέρφια πυροβόλησε τον άλλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. Πρόκειται για δύο άνδρες άνω των 80 ετών.
Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και το θύμα στο νοσοκομείο. Διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.
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