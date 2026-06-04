Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδερφό του

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στις αρχές των Τρικάλων, όταν ηλικιωμένος πυροβόλησε τον αδερφό του.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, μεταξύ των δύο αδερφών ξέσπασε άγριος καβγάς και ο ένας από τα δύο αδέρφια πυροβόλησε τον άλλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. Πρόκειται για δύο άνδρες άνω των 80 ετών.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και το θύμα στο νοσοκομείο. Διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

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