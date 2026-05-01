«Με κλείδωνε σπίτι» - Η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Για τη δύσκολη και προβληματική σχέση με τον πατέρα της μίλησε η κόρη του 89χρονου, ο οποίος την Τρίτη (28/4) πυροβόλησε κατά υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα. Όπως επανέλαβε, ο ηλικιωμένος εδώ και χρόνια ισχυριζόταν ότι έβλεπε «δαίμονες».

Η γυναίκα περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, σημειώνοντας ότι ο πατέρας της αρνιόταν κατηγορηματικά να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, παρά τα όσα έλεγε. «Το 1999 αποφάσισα να μείνω μαζί του, για να του δώσω μια ευκαιρία και να τον γνωρίσω καλύτερα ως πατέρα. Όμως η κατάσταση ήταν άρρωστη. Με κλείδωνε στο σπίτι, μέχρι που βρήκα δουλειά και σταδιακά κατάφερα να φύγω και να ζήσω μόνη μου», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σε άλλο περιστατικό που περιέγραψε, ο 89χρονος την κάλεσε στην Πύλο για καφέ, όπου της είπε πως «ανακάλυψε ότι δεν είναι κόρη του» και ότι είχε αλλάξει τις κλειδαριές στο σπίτι στην Αθήνα, φοβούμενος - όπως της είπε - ότι θα μπορούσε να του βάλει φωτιά.

Η ίδια άσκησε κριτική σε όσους, όπως λέει, γνώριζαν την κατάσταση αλλά δεν παρενέβησαν: «Αυτοί που έλεγαν ότι τον προσέχουν, γιατί δεν έκαναν κάτι όλα αυτά τα χρόνια για να μη φτάσει εδώ; Αν είχε λάβει την κατάλληλη αγωγή και φροντίδα, θα μπορούσε να έχει μια καλή ζωή και μια φυσιολογική σχέση μαζί μου».

Περιγράφοντας την τελευταία τους συνάντηση, σημείωσε ότι είχε διαπιστώσει επιδείνωση της κατάστασής του. «Ήρθε στο σπίτι και μου είπε ότι οι “δαίμονες έχουν αυξηθεί” και πως τους βλέπει ακόμα και μέσα στο δικό μου σπίτι», ανέφερε. Όπως είπε, εκείνη του απάντησε: «Αν δεν θέλεις να δεις γιατρό ή να κάνεις εξετάσεις, εγώ βλέπω έναν “δαίμονα” εδώ μέσα και είσαι εσύ».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως δεν την απασχολούν ζητήματα περιουσίας, τονίζοντας ότι «δεν μπορείς να εξαγοράσεις έναν άνθρωπο ή την ελευθερία του με ένα σπίτι ή χρήματα», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει καμία τέτοια απαίτηση.

