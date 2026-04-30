Βέροια: «Καλά τους έκανε ο 89χρονος» φώναζε το ζευγάρι που επιτέθηκε σε υπαλλήλους της ΔΥΠΑ

Snapshot Ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση και βία στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης ΔΥΠΑ στη Βέροια λόγω καθυστέρησης πληρωμών.

Οι δράστες χειροδίκησαν και προκάλεσαν φθορές στο κτίριο, εκφράζοντας υποστήριξη για προηγούμενη ένοπλη επίθεση σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι και το περιστατικό επηρέασε αρνητικά το ηθικό των υπαλλήλων, που δηλώνουν αθώοι για τις καθυστερήσεις.

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ ζητά να σταματήσει η μετακύλιση ευθυνών στους δημόσιους υπαλλήλους και καταδικάζει την κοινωνική στοχοποίηση και απαξίωσή τους.

Η Ομοσπονδία καλεί την πολιτεία και την κοινωνία σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πρόληψη ανάλογων περιστατικών και την προστασία των εργαζομένων.

Μετά από τις ένοπλες επιθέσεις του 89χρονου στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο στην Αττική, ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ στη Βέροια.

Ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 60 ετών προκάλεσε τεράστια αναστάτωση με αφορμή ένα προσωπικό τους ζήτημα που αφορούσε καθυστέρηση πληρωμών, βρίζοντας και εκφοβίζοντας τους υπαλλήλους. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν, μη μένοντας ικανοποιημένοι από την απάντηση της υπηρεσίας, άρχισαν να προκαλούν φθορές στο κτίριο και να χειροδικούν κατά των εργαζομένων.

Η ένταση της στιγμής αποτυπώνεται στα όσα περιέγραψε στο Voria.gr ο Γιώργος Μακράκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των υπαλλήλων, το μαινόμενο ζευγάρι έλεγε πως «καλά τους έκανε ο άλλος που μπήκε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο». Ο κύριος Μακράκης επισήμανε ότι ευτυχώς η κατάσταση δεν έλαβε χειρότερη τροπή, καθώς οι δράστες άρχισαν να χτυπούν με δύναμη το τζάμι του γκισέ, ενέργεια που θα μπορούσε να επιφέρει τον τραυματισμό παρευρισκομένων στον χώρο.

Περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί μετά το περιστατικό ανέφερε: «Οι συνάδελφοι είναι καλά στην υγεία τους αλλά τρομαγμένοι και προβληματισμένοι, όπως όλοι μας. Μπορούμε να εντοπίσουμε και οι ίδιοι κάποια παράλογα πράγματα στο σύστημα και καταλαβαίνουμε την αγωνία που έχουν οι ωφελούμενοι για τις πληρωμές τους, ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν φταίνε σε τίποτα».

Τελικά στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του ζευγαριού προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

««Δεν θα γίνουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο εξιλαστήρια θύματα»

Με αφορμή το συμβάν, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ζητά να σταματήσει η μετακύλιση ευθυνών στους εργαζόμενους. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν θα γίνουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο εξιλαστήρια θύματα μιας διαχρονικής απαξίωσης και στοχοποίησης. Το πρόσφατο περιστατικό στο ΚΠΑ Βέροιας, σε βάρος ευσυνείδητων συναδέλφων, δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού αυτοματισμού που συστηματικά καλλιεργείται εδώ και χρόνια σε βάρος των δημόσιων υπαλλήλων. Σε πολλές περιπτώσεις, τέτοια φαινόμενα τροφοδοτούνται και από αστοχίες στη νομοθέτηση, όπως ενδεικτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει με την εφαρμογή των προπληρωμένων καρτών».

Στη συνέχεια το κείμενο της Ομοσπονδίας ξεκαθαρίζει: «Διευκρινίζουμε με έμφαση ότι οι συνάδελφοι στο ΚΠΑ Βέροιας ενήργησαν και συνεχίζουν να ενεργούν με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση απέναντι στους πολίτες. Καλούμε τη Διοίκηση και την Πολιτεία να σταματήσουν την πρακτική μετακύλισης ευθυνών στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, καλούμε την κοινωνία να μην υιοθετεί απαξιωτικά στερεότυπα που παρουσιάζουν τους δημόσιους υπαλλήλους ως "τεμπέληδες". Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε περιστατικό στοχοποίησης εργαζομένων, καθώς και κάθε πράξη ή παράλειψη που τους αφήνει εκτεθειμένους. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστικές παρεμβάσεις πρόληψης, πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες»

